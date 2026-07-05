Urbanisme
Gironella avança en la transformació arran del Llobregat amb noves obres
La segona fase del projecte s'ha posat en marxa i concentra l'actuació en la pacificació de la plaça Doctor Armengou, que es reforçarà com a espai verd
L'Ajuntament de Gironella ja té en marxa la nova fase de treballs per a la transformació de les vies situades a la llera del riu Llobregat. El projecte posa el focus en la plaça Doctor Armengou, un punt natural de trobada del veïnat que es renovarà amb unes obres per valor de gairebé 660.000 euros. "Continuem treballant perquè el riu deixi de ser un límit i esdevingui un dels grans espais de trobada, lleure i qualitat de vida del municipi", reivindica l'alcalde, David Font.
L'àmbit d'acció se situa davant de dos equipaments estratègics del poble, l'Espai el Blat i la Fundació Residència de Sant Roc, a més d'en l'accés directe a un dels monuments més identificatius de la vila, el Pont Vell. També arriba al passatge de l'Hospital, que és el carrer que connecta aquest emplaçament amb l'avinguda Catalunya. Els operaris hi estaran presents fins a finals de novembre o inicis de desembre, si bé es treballarà en zones acotades per limitar l'afectació dels veïns. Uns inconvenients que també s'estendran a l'aparcament del Blat, que quedarà parcialment inutilitzat per raons de maniobrabilitat de la maquinària.
La finalitat de les obres és pacificar aquest espai i fer-lo més agradable pels vianants. En aquest sentit, l'alcalde explica que es mantindrà l'arbrat actual i se n'afegirà, per guanyar pulmó verd. També es conservarà l'actual font d'aigua natural i se n'instal·larà una de potable, que permeti als usuaris refrescar-se. El parc de joc es reconvertirà en un format més integrat al conjunt de l'actuació, que comença amb la fase anterior al carrer del Riu. Finalment, es dona continuïtat a la renaturalització de l'espai, amb una intervenció per a la recuperació de vegetació de ribera. "Volem generar uns espais d'estada i de gaudi per la ciutadania", recalca Font.
A la cerca de finançament
Aquesta fase d’obres del projecte està inclosa dins el pressupost de 2026 de l'Ajuntament de Gironella. Per poder reduir la càrrega econòmica al consistori, el poble té ja confirmada una subvenció per valor de 300.000 euros a càrrec de la Diputació de Barcelona. Ara bé, el govern local ha tramitat dues peticions més per tal d'arribar a cobrir entre el 70 o el 75% del total de la factura. D'una banda, estan pendents de la resolució de la convocatòria Leader del 2025. I de l'altra, espera poder tornar a resultar beneficiària de l'ajut per a la recuperació de riberes impulsat per l'Agència Catalana de l'Aigua.
També tindran un pes important les aportacions externes en les següents fases pendents d'execució. El batlle explica que, un cop culmini la quina ara engega, encara en quedaran dues més per fer. La tercera donarà "continuïtat al projecte a tot el carrer Farguell i fins a arribar a l'avinguda Catalunya", mentre que la darrera, que serà de menor impacte, es concentrarà en l'àmbit de l'aparcament del Blat, que precisament es deixa en la darrera instància perquè serà la part d'actuació que tindrà menys impacte en la voluntat de prioritzar els vianants. En tot cas, el consistori no vol perdre el fil i posar en marxa la pròxima part de treballs a inicis del 2027, aprofitant el finançament ja garantit del PUOSC.
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