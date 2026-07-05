Rescaten un excursionista indisposat al Pedraforca
Els Bombers l'han evacuat per aire fins a l'aeroport de La Seu d'Urgell-Andorra, després de fer-li una primera avaluació i immobilitzar-lo
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Els Bombers de la Generalitat han rescatat en helicòpter un excursionista indisposat al Pedraforca. L'avís per a aquesta incidència l'han rebut a les 2.21 h del migdia. De seguida, s'han desplaçat al lloc amb un helicòpter amb GRAE (Grup d'Actuacions Especials), que l'han evacuat per aire fins a l'aeroport de La Seu d'Urgell-Andorra, on els esperava una ambulància del SEM.
Abans de ser traslladat a l'hospital, els Bombers li han fet una primera valoració i, tot seguit, l'han immobilitzat per garantir la seva seguretat.
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