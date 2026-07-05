Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Aliança CatalanaTour de França a BarcelonaCarrer GuimeràTerapeuta dels AndicSegona onada de calorMarc BernalControls policials
instagramlinkedin

Rescaten un excursionista indisposat al Pedraforca

Els Bombers l'han evacuat per aire fins a l'aeroport de La Seu d'Urgell-Andorra, després de fer-li una primera avaluació i immobilitzar-lo

L'indisposat sent evacuat amb la llitera de l'helicòpter

L'indisposat sent evacuat amb la llitera de l'helicòpter / Bombers de la Generalitat

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han rescatat en helicòpter un excursionista indisposat al Pedraforca. L'avís per a aquesta incidència l'han rebut a les 2.21 h del migdia. De seguida, s'han desplaçat al lloc amb un helicòpter amb GRAE (Grup d'Actuacions Especials), que l'han evacuat per aire fins a l'aeroport de La Seu d'Urgell-Andorra, on els esperava una ambulància del SEM.

Abans de ser traslladat a l'hospital, els Bombers li han fet una primera valoració i, tot seguit, l'han immobilitzat per garantir la seva seguretat.

TEMES

Afegeix-nos a Google
  1. Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
  2. Creix la frustració d’elits econòmiques i partits pel domini d’Aliança a les xarxes
  3. Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
  4. Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'L’absència de germans limita certes experiències socials fonamentals
  5. L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
  6. Sarah i Judith Andic declaren que Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i el pare hi estava d’acord
  7. «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
  8. Vas néixer després del 1960? Consulta a quina edat et podràs jubilar segons la taula oficial de la Seguretat Social

Rescaten un excursionista indisposat al Pedraforca

Rescaten un excursionista indisposat al Pedraforca

Mig miler de persones participen a la represa de les enramades de Santpedor

Mig miler de persones participen a la represa de les enramades de Santpedor

El regidor Anjo Valentí diu que s'han identificat possibles implicats amb els contenidors cremats a Manresa

El regidor Anjo Valentí diu que s'han identificat possibles implicats amb els contenidors cremats a Manresa

Oriola i Bassas, jugadors del Kids&Us Manresa, perden amb Espanya a Geòrgia el darrer partit de la primera fase (91-89)

Oriola i Bassas, jugadors del Kids&Us Manresa, perden amb Espanya a Geòrgia el darrer partit de la primera fase (91-89)

Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per l'incendi de la Catalunya del Nord que ja ha cremat 1.650 hectàrees

Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per l'incendi de la Catalunya del Nord que ja ha cremat 1.650 hectàrees

El cant coral embolcalla el Campus Gospel de Rajadell en una bombolla evasiva de la realitat

El cant coral embolcalla el Campus Gospel de Rajadell en una bombolla evasiva de la realitat

Auxi León, campusina de primer any: "En cinc minuts, més de cent persones estem en harmonia"

Auxi León, campusina de primer any: "En cinc minuts, més de cent persones estem en harmonia"

Carlos Pérez, repetidor del certamen: "El gospel m'ha acostat a una espiritualitat que no tenia"

Carlos Pérez, repetidor del certamen: "El gospel m'ha acostat a una espiritualitat que no tenia"
Tracking Pixel Contents