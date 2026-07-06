Els Bombers rescaten dues persones desorientades al Pedraforca
Els excursionistes van alertar el 112, activant un dispositiu de recerca dels Bombers
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Manresa
Dos excursionistes han estat rescatats pels Bombers de la Generalitat aquest dilluns a la matinada a Saldes, al Pedraforca. Diumenge a les 22.08 hores dues persones van avisar al 112 que s'havien desorientat a la muntanya i no podien trobar el camí de tornada. El cos d'emergències es va activar amb dues dotacions terrestres, que van iniciar una recerca que no ha conclòs fins aquesta matinada.
A les 1.21 hores, els Bombers han aconseguit localitzar els muntanyistes, que no havien resultat ferits, però es trobaven en un estat de gran esgotament. Les dues dotacions els han acompanyat fins a un refugi on han pogut descansar i passar la nit.
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