El govern de Berga reconeix que està a punt d'esgotar el «rellotge de la credibilitat» sobre l'estació d'autobusos
Aleix Serra referma que el consistori està buscant una situació econòmica més favorable en el marc del conveni amb la Generalitat, en un acord que també afecta el trasllat provisional de la parada
L'afer al voltant de la construcció de l'estació d'autobusos de Berga ha tornat a despertar interès en el decurs del ple ordinari del mes de juliol. En aquest cas, la cita coincideix gairebé al límit del darrer termini marcat per l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, sobre la signatura del conveni amb la Generalitat de Catalunya, administració que s'ha de fer càrrec de l’execució del projecte i que també participarà en el finançament del vial d'accés que s'ha previst. El batlle va parlar d'un escenari "abans de l'estiu", apel·lant al període de vacances que en l'administració se situa en el mes d'agost.
El primer de referir-s'hi va ser el portaveu de Junts per Berga, Ramon Caballé, qui va aprofitar el torn de precs i preguntes per fer una dissertació sobre els projectes estratègics que "encara tenim en la línia de sortida per tirar endavant". Una enumeració de propostes entre les quals es va situar l'estació d'autobusos. "Tenim un acord històric i un conveni històricament encallat, també", assenyalava Caballé, recordant que "d'això en depèn la parada provisional". "Demanem que es comenci a pedalar", va cloure el de Junts. La formació va emetre un comunicat el mes passat reclamant l'acord.
L'alcalde accidental i regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, tot i precisar que havia oblidat mencionar els projectes llargament reivindicant que sí que s'estaven executant, va reconèixer, en relació amb l'esmentat conveni, que "soc perfectament conscient, segurament el més conscient de tots, que se'ns està acabant el rellotge de la credibilitat", una situació que "no afecta els altres grups, sinó que afecta l'equip de govern". D'aquesta manera, es va mostrar convençut que "hem de trobar una solució molt més aviat que tard".
Sigui com sigui, Serra va haver de tornar-se a referir al projecte, que va tornar al debat en la intervenció de la portaveu de Berga Grup Independent, Judit Vinyes. En concret, la regidora va recuperar unes declaracions, en el mateix espai del plenari el passat mes de febrer, en les quals el titular d’Urbanisme afirmava que "seria un fracàs si no ho podem fer [signar el conveni] abans del primer semestre". "És capaç d’assumir que és un fracàs del govern de la CUP i ERC, tal com va dir?", li va preguntar.
"Estic convençut que és un fracàs que no haguem fet encara la signatura del conveni. No hi ha cap mena de dubte", va replicar Serra, tornant a referir-se al termini de la credibilitat, però traient derrotisme a l'argumentari en el sentit que, tot i anar tard, "la cosa no queda aquí". "És un fracàs que les coses tardin tant i que no trobem la millor solució econòmica", explicava, incidint que "dic que ens queda poca credibilitat, però espero que prou per acabar aquest assumpte".
Mesos sense novetats
La qüestió del projecte de l'estació ha suposat un estira-i-arronsa constant aquest mandat. Si bé es va fer un pas sòlid amb l'entesa de tots els grups del plenari per acordar la ubicació de l'equipament, no s'ha pogut sentenciar en el conveni que ha de lligar les condicions de cara a executar-lo pel que fa a les responsabilitats de cada part. El principal escull, segons s'ha referit les darreres ocasions Sànchez és el finançament del vial d'accés des del Tossalet, sobre el qual l'equip de govern local aspira a més.
En aquest període, també s'ha parlat explícitament de la necessitat de traslladar la parada actual, al passeig de la Pau, per motius de seguretat i operabilitat. A més, també s'han ampliat les freqüències de la línia cap a Barcelona. Sobre aquests nous serveis, Serra assenyalava en preguntes de la premsa que "és un lloc inadequat com ho era abans" si bé no han suposat cap acumulació important de vehicles en un moment concret. "El problema és que hi ha un gir de 180 graus amb uns aparells de més de 15 metres, que té afectacions en el trànsit i, en certs moments, una incomoditat claríssima", apuntava Serra, recalcant que "s'han de treure els busos del passeig de la Pau, però encara no tenim calendari de com fer-ho".
I el desllorigador, com en el cas de la futura estació permanent, és el conveni. "Em remeto a les paraules de l'Ivan sempre que li pregunteu sobre el tema: va lligat a poder tenir un calendari concret per l'estació definitiva", detallava el regidor. En aquest sentit, cal tenir present que el principal interlocutor en la qüestió ha canviat les últimes setmanes: David Prat va deixar el càrrec de director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat i el seu relleu, Ramon Ramírez, va ser nomenat encara no fa un mes.
Amb tot, resten quatre setmanes laborals d'aquest mes de juliol per assolir l'esmentada signatura del conveni.
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