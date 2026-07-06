Jutgen un home del Berguedà acusat d'haver abusat d'una menor
El fiscal li demana 6 anys de presó per abusos sexuals a la filla menor de la seva parella
La secció 20a de l'Audiència de Barcelona veurà aquest dimarts, 7 de juliol, el judici contra un home acusat d'haver abusat sexualment de la filla menor de la seva parella. Segons l'escrit d'acusacions de la fiscalia, els fets van passar l'1 d'abril de 2021 a la casa que compartien la parella i la nena al Berguedà.
L'home hauria aprofitat que la seva parella dormia per entrar a l'habitació de la menor, que també dormia, aixecar-li les calcetes i tocar-li la vulva. La noia es va despertar en aquell moment, i l'home li va demanar perdó i va marxar de l'habitació. Segons el fiscal, des d'aleshores, la menor pateix ansietat i símptomes depressius.
El fiscal sol·licita per a l'acusat 6 anys de presó i la prohibició d'apropar-se a la víctima per 8 anys més que la durada de la condemna. A més a més, demana que s'imposi a l'acusat una responsabilitat civil de 2.000 euros en concepte de danys morals.
Subscriu-te per seguir llegint
- Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
- Creix la frustració d’elits econòmiques i partits pel domini d’Aliança a les xarxes
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'L’absència de germans limita certes experiències socials fonamentals
- L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
- Sarah i Judith Andic declaren que Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i el pare hi estava d’acord
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
- Vas néixer després del 1960? Consulta a quina edat et podràs jubilar segons la taula oficial de la Seguretat Social