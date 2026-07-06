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Jutgen un home del Berguedà acusat d'haver abusat d'una menor

El fiscal li demana 6 anys de presó per abusos sexuals a la filla menor de la seva parella

Entrada de detinguts a l'Audiència de Barcelona

Entrada de detinguts a l'Audiència de Barcelona / Alejandro Garcia / EFE / Arxiu

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Eduard Font Badia

Manresa

La secció 20a de l'Audiència de Barcelona veurà aquest dimarts, 7 de juliol, el judici contra un home acusat d'haver abusat sexualment de la filla menor de la seva parella. Segons l'escrit d'acusacions de la fiscalia, els fets van passar l'1 d'abril de 2021 a la casa que compartien la parella i la nena al Berguedà.

L'home hauria aprofitat que la seva parella dormia per entrar a l'habitació de la menor, que també dormia, aixecar-li les calcetes i tocar-li la vulva. La noia es va despertar en aquell moment, i l'home li va demanar perdó i va marxar de l'habitació. Segons el fiscal, des d'aleshores, la menor pateix ansietat i símptomes depressius.

El fiscal sol·licita per a l'acusat 6 anys de presó i la prohibició d'apropar-se a la víctima per 8 anys més que la durada de la condemna. A més a més, demana que s'imposi a l'acusat una responsabilitat civil de 2.000 euros en concepte de danys morals.

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