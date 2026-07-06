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Equipaments

Puig-reig guanya un punt de càrrega per a vehicles elèctrics

El consistori destaca que l'actuació respon a la voluntat de millorar els serveis disponibles al municipi, així com per continuar fomentant una mobilitat més sostenible

El punt de càrrega és davant del pavelló d'esports

El punt de càrrega és davant del pavelló d'esports / Ajuntament de Puig-reig

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Regió7

Puig-reig

L'Ajuntament de Puig-reig ha posat en funcionament un nou punt de càrrega per a vehicles elèctrics al poble. En concret, s'ha situat davant el pavelló esportiu de Puig-reig, molt a prop d'altres equipaments de gran afluència com la piscina municipal, l'Institut de Puig-reig, la Biblioteca Guillem de Berguedà o el CAP. Això, destaquen des del consistori, permetrà als usuaris recarregar els seus vehicles de manera còmoda, mentre fan ús de les diferents instal·lacions o realitzen altres gestions al municipi.

Des de la corporació local també posen de manifest que la col·locació del carregador respon a la vegada a la voluntat de millorar els serveis disponibles al municipi i adaptar-los a les noves necessitats de la ciutadania, en un context en què el vehicle elèctric està experimentant un creixement constant. Així mateix, esperen que la mesura permeti continuar fomentant una mobilitat més sostenible i facilitar l'ús d'aquesta tipologia de vehicles.

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L'actuació és subvencionada pel Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica programa MOVES III per a la Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, apunten per part de l'Ajuntament.

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