Equipaments
Puig-reig guanya un punt de càrrega per a vehicles elèctrics
El consistori destaca que l'actuació respon a la voluntat de millorar els serveis disponibles al municipi, així com per continuar fomentant una mobilitat més sostenible
Regió7
L'Ajuntament de Puig-reig ha posat en funcionament un nou punt de càrrega per a vehicles elèctrics al poble. En concret, s'ha situat davant el pavelló esportiu de Puig-reig, molt a prop d'altres equipaments de gran afluència com la piscina municipal, l'Institut de Puig-reig, la Biblioteca Guillem de Berguedà o el CAP. Això, destaquen des del consistori, permetrà als usuaris recarregar els seus vehicles de manera còmoda, mentre fan ús de les diferents instal·lacions o realitzen altres gestions al municipi.
Des de la corporació local també posen de manifest que la col·locació del carregador respon a la vegada a la voluntat de millorar els serveis disponibles al municipi i adaptar-los a les noves necessitats de la ciutadania, en un context en què el vehicle elèctric està experimentant un creixement constant. Així mateix, esperen que la mesura permeti continuar fomentant una mobilitat més sostenible i facilitar l'ús d'aquesta tipologia de vehicles.
L'actuació és subvencionada pel Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica programa MOVES III per a la Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, apunten per part de l'Ajuntament.
- Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
- Aquesta és la carretera amb més multes per radars de la Catalunya central: 40 conductors enxampats cada dia
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'L’absència de germans limita certes experiències socials fonamentals
- «Les dones que ocupen llocs per quota i no s’ho mereixen ens fan quedar malament a totes »
- Dos incendis en menys de quatre hores a Sant Fruitós de Bages
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
- Vas néixer després del 1960? Consulta a quina edat et podràs jubilar segons la taula oficial de la Seguretat Social
- Entitats demanen la protecció de la masia de la finca de Monistrol de Calders on es projecta el cementiri xinès