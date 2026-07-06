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S'enfonsa el sostre d'una casa deshabitada a Berga

Els Bombers han inspeccionat la zona i han descartat que hi hagués ningú a l'interior

Els Bombers treballant al sostre de la casa afectada a Berga

Els Bombers treballant al sostre de la casa afectada a Berga / Bombers de la Generalitat

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Eduard Font Badia

Manresa

El sostre d'una casa de Berga s'ha ensorrat aquest matí al carrer del Balç. Es tractava d'una casa de planta baixa i dos pisos que es trobava deshabitada.

L'avís s'ha donat a les 8 del matí, i els Bombers s'han enfilat fins a la zona col·lapsada per comprovar que no hi hagués ningú. Hi han accedit amb una escala de ganxo, i han retirat els elements inestables. Un cop segura la zona, amb l'arquitecte municipal, s'ha fet també la revisió de l'edifici del costat, per veure si també patia afectacions.

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S'enfonsa el sostre d'una casa deshabitada a Berga

S'enfonsa el sostre d'una casa deshabitada a Berga
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