Agenda
La Trobada d'Acordionistes de Maçaners omplirà el nucli saldenc de música i tradició
La 41 edició del certamen es desenvoluparà entre els dies 10 i 11 de juliol, amb un programa d'activitats que inclou tallers, concerts i una fira
La 41a Trobada d'Acordionistes de Maçaners tornarà a omplir el nucli saldenc de música tradicional els dies 10 i 11 de juliol. La programació combina propostes com concerts, tallers i danses, amb altres activitats familiars i la Fira d'artesans.
El tret de sortida serà divendres, 10 de juliol, amb el Vespre de Ball Folk. Serà al pati de l'escola, a partir de les 22.00 hores, amb un escenari obert que convida el públic a compartir repertori popular. Ara bé, el dia central del certamen serà l'endemà, 11 de juliol, arrencant amb l'obertura de la fira, on es podran trobar productes tradicionals i artesania diversa, a la plaça de l'Església. Obrirà portes a les 10.00 hores i es podrà visitar fins a les 21.00 hores.
Durant tot el dia, s'han previst activitats per a tots els públics. A les 11.00 hores, es duran a terme els tallers oberts d'acordió impartits per Georgina Martínez. Aquesta formació està adreçada tant a persones que s'inicien en l'instrument com a acordionistes que vulguin perfeccionar la tècnica. Paral·lelament, els infants a partir dels cinc anys podran participar en una activitat musical, a partir del joc, el cos i l'instrument, conduït per David Súria.
Entre les 12.00 i les 14.00 hores, el conjunt del nucli es convertirà en escenari de la tradicional Música a les eres, un recorregut amb actuacions de petit format a les eres de les cases del poble, seguit amb l'animació dels Bastoners de Copons. L'agenda farà una pausa i es reprendrà a les 17.00 hores, amb dues activitats simultànies: el concert de Brunzit a l'església i un taller de percussió corporal, dinamitzat per David Súria, al local social. La plaça de l'església serà l'escenari del Ball de Bastons, a partir de les 19.00 hores. Hi participaran els Bastoners de Copons i els Bastoners de Saldes. Així mateix, a les 19.30 hores, començarà un Ball Folk a càrrec d'Aixopluc, en el mateix espai.
L'acte central arribarà a les 22.00 hores, al pati de l'escola, amb la Trobada d'Acordionistes, que reunirà músics d'arreu del territori interpretant peces tradicionals com valsos, masurques i pericons. A la mitjanit tindrà lloc la rifa d'un acordió diatònic Canigó, cedit per Sans Luthier, així com d'una toia amb productes dels firaires. La jornada es clourà amb el concert final i Ball de Cloenda, amb Erdizka Lauetan.
La Trobada d'Acordionistes de Maçaners s'ha consolidat, després de més de quatre dècades d'història, com una de les cites de referència de la música tradicional i de l'acordió diatònic als Pirineus. Any rere any, reuneix centenars de músics, balladors i visitants en un ambient festiu i participatiu. La cita és organitzada per l'Associació d'Amics de l'Acordió de Maçaners, amb el suport de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Saldes, i el patrocini de Sans Luthier.
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