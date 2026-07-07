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Avià denuncia l'abandonament de sis gatons al costat d'uns contenidors al mig del poble
La persona que els va trobar ha lligat cases d'acollida per a tots els animals, que es calcula que tenien uns 10 dies de vida quan van ser deixats dins una caixa
Avià denuncia l'abandonament de sis gatons al bell mig del poble. Els fets van tenir lloc aquest diumenge, 5 de juliol, al vespre, quan un jove que passejava el seu gos va sentir un soroll que el va alertar fins a trobar la desagradable sorpresa: cinc femelles i un mascle de gatets tricolors, deixats dins una caixa al costat d'uns contenidors.
Segons explica Elena Smarandeanu, voluntària a càrrec de les colònies de gats d'Avià, la ràpida reacció del noi han permès que, avui dia, tots els animals continuïn amb vida. Va avisar als Mossos d'Esquadra i, a partir d'aquí, es van mobilitzar la mateixa Elena, així com altres entitats dedicades al rescat i la protecció dels animals de la comarca per implicar-se. De seguida es van traslladar els gatons a un centre veterinari de Berga per rebre assistència, on els professionals a càrrec van estimar que es tractava d'uns nounats, amb aproximadament 10 dies de vida. Pesaven entre 120 i 155 grams, i necessitaran ser alimentats amb biberó durant uns dies més abans no puguin optar per altres suports nutritius, apunta la voluntària.
Aquesta situació tan vulnerable també fa sospitar a les persones implicades en el rescat que, segurament, feia poca estona que els gatons havien estat abandonats quan el noi els va localitzar, cap a dos quarts de nou del vespre (la seva debilitat per la curta edat, estar separats de la mare i la calor d'aquests dies fa impossible que haguessin pogut sobreviure gaire estona en aquelles condicions). En aquest sentit, Smarandeanu assenyala que "el noi se n'ha fet càrrec personalment", mobilitzant tota la família per donar acollida als gats. I, de fet, tenen previst adoptar la majoria dels gatons, mentre busquen una adopció responsable en els que puguin quedar.
La voluntària d’Avià lamenta que s'hagin produït aquests fets, destacant la bona relació amb les colònies que ha trobat al llarg dels anys per part tant de l'Ajuntament com del veïnat en general. I també assevera que és un cas d'abandonament evident, tant per la forma que s'han trobat com pel fet que "totes les gates de les colònies d'Avià estan esterilitzades". "Afortunadament, sembla que el cas ha tingut un final feliç, però hauria pogut ser fatal, així que no podem permetre que això passi", referma.
En una línia similar, el consistori també ha denunciat els fets a través de les xarxes socials, fent una crida al respecte pels animals. En el text, la corporació recorda que "l'abandonament és delicte" i que la tinença responsable d'animals implica l'esterilització precisament per evitar ventrades no desitjades. "Tenir un animal a casa és una decisió que demana compromís, respecte i responsabilitat durant tota la seva vida. L'abandonament mai és una opció", sentencien.
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