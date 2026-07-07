Esdeveniments
Gironella busca paradistes pel Mercat de Nadal de 2026
Les persones interessades a participar poden presentar les sol·licituds fins al 15 de setembre
Regió7
L'Ajuntament de Gironella ha posat en marxa la convocatòria per trobar paradistes que vulguin participar en l'edició d'enguany del Mercat de Nadal de la vila. L'objectiu del procediment és captar productors, artesans i emprenedors, especialment dedicats al sector nadalenc.
El consistori ha posat a disposició tota la informació en les bases de participació d'expositors. Allà hi ha els detalls del calendari, l'organització, les taxes i les obligacions dels participants, entre altres. També s'hi indica la documentació que cal aportar per formalitzar la inscripció. En concret, el termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el 15 de setembre, sent indispensable executar el tràmit en línia a través de la seu electrònica de la web del consistori.
Aquest 2026, el Mercat de Nadal de Gironella obrirà portes el 27 de novembre, i funcionarà en diferents jornades fins al 23 de desembre. Els horaris d'obertura seran de les 11.00 a les 14.00 hores i de 16.30 hores a 20.00 hores (els divendres només es requereix a la franja de tarda). D'altra banda, des de la corporació recalquen que el certamen és un esdeveniment festiu que compta amb una organització d'activitats, espectacles i concerts durant tot el període d’obertura, gaudint d'una "gran afluència de públics, però sobretot, de públic familiar". La ubicació serà la de sempre: la plaça de l'Estació.
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