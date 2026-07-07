Sis persones ateses en un incendi en un càmping de Berga
El foc s'ha generat en una de les caravanes aparcades i ha afectat part de la parcel·la
Sis persones han hagut de ser ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un foc que ha cremat una part d'una caravana aquesta matinada de dimarts un càmping de Berga. El succés ha tingut lloc a les 5.24 hores, a la part del complexe on s'aparquen les caravanes on s'ha calat foc l'avancé d'una d'elles. El SEM hi ha desplaçat dues ambulàncies i ha atès les sis persones per inhalació de fum, de les quals un home ha estat traslladat a l'hospital de Berga en estat menys greu. Les altres cinc persones han rebut l'alta in situ.
Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat tres dotacions que han arribat quan l'equip de seguretat del recinte ja havia extingit les flames, segons expliquen treballadors del recinte. A part del vehicle, el foc també ha afectat una part de la parcel·la on era aparcat.
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