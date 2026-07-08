Serveis
Berga aplicarà la gratuïtat de la piscina per fer front a l'onada de calor
La mesura s'aplicarà en la franja tarda d'aquest dimecres, de 15 a 20 hores, amb un aforament limitat de 650 persones
Regió7
L'Ajuntament de Berga implementarà la gratuïtat d'accés a les piscines municipals, aquest dimecres, 8 de juliol, a la tarda. La mesura s'utilitza com a mecanisme per fer front a l'onada de calor prevista pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), tenint en compte que es preveu que es pugui superar el llindar de perill per temperatura alta, que a la capital del Berguedà se situa en 36,4 graus.
En concret, es podrà accedir gratuïtament a les instal·lacions en la franja compresa entre les 15.00 i les 20.00 hores. L'aforament màxim permès és de 650 persones, i el control d'accés es farà mitjançant l'entrega de tiquets numerats.
Per garantir la bona convivència, el consistori recorda que les actituds incíviques, sexistes, xenòfobes i qualsevol comportament que vulneri la integritat de les persones, així com el mal ús o el deteriorament de l'espai públic, queden estrictament prohibides. En cas de detectar-se, comporta l'expulsió de les instal·lacions i restricció de l'accés a la piscina tota la temporada estival. A més, incomplir la normativa també pot comportar sancions de fins a 3.000 euros, segons remarquen.
Serà la segona vegada aquest curs que s'aplica la gratuïtat. La primera ocasió va ser quan tot just feia una setmana que les instal·lacions havien obert portes, el 22 de juny.
Subscriu-te per seguir llegint
- Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Quan algú et digui 'apaga l'aire condicionat, que consumeix moltíssim', recorda que...
- Sis persones ateses en un incendi en un càmping de Berga
- La Federació rebutja la petició de 165 clubs perquè el petit Luca, amb una mutació genètica, pugui jugar amb nens més petits
- Els Andic ja han pagat a l'Agència Tributària de Catalunya els impostos corresponents a l'herència del fundador de Mango
- Onze setmanes sense classes, calor extrema i pantalles: «L’oci dels nens a l’estiu és cada vegada més tòxic»
- La veïna de Navarcles, Mònica Castro, rep el tercer trasplantament de ronyó després de quasi dos anys d'espera
- Com abaixar deu graus la temperatura del cotxe en 30 segons sense utilitzar l'aire condicionat