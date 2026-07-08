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Berga aplicarà la gratuïtat de la piscina per fer front a l'onada de calor

La mesura s'aplicarà en la franja tarda d'aquest dimecres, de 15 a 20 hores, amb un aforament limitat de 650 persones

Les instal·lacions de les piscines municipals, en una imatge d'arxiu

Les instal·lacions de les piscines municipals, en una imatge d'arxiu / Ajuntament de Berga

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Regió7

Berga

L'Ajuntament de Berga implementarà la gratuïtat d'accés a les piscines municipals, aquest dimecres, 8 de juliol, a la tarda. La mesura s'utilitza com a mecanisme per fer front a l'onada de calor prevista pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), tenint en compte que es preveu que es pugui superar el llindar de perill per temperatura alta, que a la capital del Berguedà se situa en 36,4 graus.

En concret, es podrà accedir gratuïtament a les instal·lacions en la franja compresa entre les 15.00 i les 20.00 hores. L'aforament màxim permès és de 650 persones, i el control d'accés es farà mitjançant l'entrega de tiquets numerats.

Per garantir la bona convivència, el consistori recorda que les actituds incíviques, sexistes, xenòfobes i qualsevol comportament que vulneri la integritat de les persones, així com el mal ús o el deteriorament de l'espai públic, queden estrictament prohibides. En cas de detectar-se, comporta l'expulsió de les instal·lacions i restricció de l'accés a la piscina tota la temporada estival. A més, incomplir la normativa també pot comportar sancions de fins a 3.000 euros, segons remarquen.

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Serà la segona vegada aquest curs que s'aplica la gratuïtat. La primera ocasió va ser quan tot just feia una setmana que les instal·lacions havien obert portes, el 22 de juny.

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