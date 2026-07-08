Agenda
Cal Rosal celebra la Festa Major amb concerts, activitats infantils i el Mercat de Productes de la Terra
El nucli presenta un programa de cinc dies que s'intensificarà el cap de setmana especialment al voltant de la Porta del Comerç
Cal Rosal ja llueix l'ambient de Festa Major. El nucli estrena avui el programa amb un partit de futbol 7 entre infants en edat escolar, amb una agenda que s'allargarà fins al diumenge al vespre. La música en directe serà una de les principals protagonistes, en una edició que potencia entre els grans al·licients el format estival del Mercat de Productes de la Terra.
Aquest esdeveniment serveix per treure pit i fomentar l'activitat dels elaboradors i productors de la comarca. Segons el regidor de Festes, Promoció econòmica i Joventut d'Olvan, Pau Pla, es tracta d'una cita que "ja porta diverses edicions" i que s'adapta en aquesta versió en un escenari de degustació a partir d'una oferta de tapes a la fresca. "Aquest acte ha esdevingut un dels centrals de la Festa Major de Cal Rosal", referma el regidor, que posa l'accent també en la interacció d'alguns expositors a l'hora d'incorporar el producte d'altres elaboradors locals.
"El Mercat ens va molt bé per donar sinergies entre productors", ha valorat per part dels expositors Berta Pallé, qui ha recalcat que "sempre que anem junts, tot es fa molt més fàcil i millor". El Mercat tindrà lloc dissabte, 11 de juliol, a partir de les 19.00 hores, a l'espai de la Porta del Comerç. Dins aquest escenari també s'ha previst un taller de licors d'herbes a càrrec de La Bauma de les Deveses (19.30 hores) i l'actuació de Carla Almató i Els Bandarres. Posteriorment, l'activitat enllaçarà amb els concerts de Festa Major, que enguany presenten Zapatillas, DJ Karnales, DJ Elsa i DJ Platz.
Havaneres, vermut musical i més futbol
Més enllà del Mercat, aquests dies vinents a Cal Rosal hi haurà activitats pensades per a tots els públics. Dijous, 9 de juliol, al Local del Centre es viurà una Nit de Jocs de Taula amenitzada per la Cia. de Jocs l'Anònima (19.00 hores) i una biquinada i competició de tennis taula (20.00 hores). Divendres, 10 de juliol, s'amplia notablement l'agenda, que arrencarà a les 16.00 hores amb el V Torneig de futbol 4x4 i continuarà amb activitats adreçades als més petits: un concert participatiu, jocs de cucanya i una festa de l'escuma. Pels més grans, hi haurà l'exhibició de balls en línia (19.00 hores), les havaneres (22.00 hores) amb Els Pescadors de l'Escala, i la Nit Jove (00.00 hores) amb DJ Joanvi i DJ Morde.
Abans del Mercat, dissabte també es podrà gaudir de propostes com el Concurs de Botifarra (16.00 hores) i el partit de futbol dels veterans (19.00 hores). Finalment, diumenge, 12 de juliol, s'ha previst la Missa de Festa Major cantada per la Coral Queraltina (11.00 hores), el vermut musical amb De tu a tu, i el concert de cloenda (19.30 hores) amb Aquell parell. Trobareu el detall del programa, aquí.
L'agenda de la Festa Major de Cal Rosal és el resultat del treball coral, especialment entre les entitats locals ACE (Associació Cultural i Esportiva) i AMIC (Associació Musical i Cultural), amb el suport de l'Ajuntament d'Olvan, i la col·laboració de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i els consistoris d'Avià i Berga. Els representants d'aquestes agrupacions, Xisco Muixí i Sílvia Asensi, han animat a tots el veïnat del nucli i la comarca a participar en la seva celebració.
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