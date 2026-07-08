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Una gelateria sobre rodes refresca l'estiu de Bagà
La Paradeta és l'aposta emprenedora d'una parella instal·lada al poble fa cinc anys que vol donar un nou servei als seus veïns a partir de productes artesanals, de proximitat i qualitat
Els gelats són l'antull per excel·lència de l'estiu. N'hi ha de tots els gustos, colors i diferents presentacions. I a Bagà, aquesta temporada, hi ha un punt de venda especialitzat. Es tracta de La Paradeta, una furgoteca ubicada al carrer Raval on pràcticament cada dia es pot degustar una variada tria d'aquest producte tan estival. Els seus responsables són la Bego Rodríguez i el Jordi Mata, dos baganesos d'adopció des de fa cinc anys i on han fet la seva vida juntament amb les seves dues criatures.
El projecte neix del neguit d'emprendre i la motivació d'oferir un nou servei al poble en el qual "ens hem sentit molt ben acollits", detalla el Jordi. Amb aquesta idea, la parella va fer una pluja d'idees fins a anar a parar als gelats: "Anàvem a fer el gelat a Bellver, perquè hi ha una gelateria artesanal molt bona. I estant allà, un dia vam tenir la pensada de dir, i si féssim això?", comparteix la Bego. Dit i fet. Van establir una relació més enllà de la de clients per a relacionar-s'hi com els seus proveïdors, i apostant per la flexibilitat d'una furgoteca en un espai de molt trànsit a la vila.
De moment, el negoci ha estat rebut amb els braços oberts, diuen els responsables. "Hem començat fent una prova aquest primer any, per veure com funciona", explica la Bego, afegint que la rulot és llogada a expenses de decidir si la compren o en busquen una altra de cara l'any que ve. I és que molt s'hauria de torçar la cosa perquè la iniciativa no tingui continuïtat, amb la idea ja sobre la taula de poder tenir més mobilitat a la zona. "Des que vam obrir al maig ens han preguntat d'altres municipis com Sant Julià o Vallcebre a veure si hi volíem passar. Aquest interès ens fa plantejar que, de cara l’any que ve, potser ens podem moure una mica", indica.
De fet, els impulsors de La Paradeta destaquen també com a part d'aquest desig de permanència les facilitats rebudes des del punt de vista administratiu. "Pensem que des de l'Ajuntament tenen ganes que es facin coses perquè des que vam anar a preguntar si ho podíem fer, no ens han posat cap mena d’inconvenient", celebra el Jordi, mentre que la Bego també recalca que "vam començar només amb els gelats i després vam incorporar les creps, i cap problema, també vam estirar l'horari, i endavant, i n'estem molt agraïts".
Cura per la proximitat
Més enllà de sumar un sector al poble i de diversificar les seves dedicacions (tots dos continuen als seus llocs de feina, com a treballadora social i dissenyador industrial respectivament), l'aposta de La Paradeta és un exemple d'una filosofia que fomenta la proximitat i propugna la qualitat: "Intentem que tot sigui producte de casa i bo", referma el Jordi. Així, els gelats són fets a Bellver, a la Cerdanya, en un obrador local que, a la vegada, també cerca una matèria produïda a la comarca. Els ous de les creps són d'Ecoavícola, una granja ecològica de l'Alt Berguedà. I també serveixen cava, portat directament de Sant Sadurní, d'on és originària la parella.
Però, sens dubte, l'estrella són els gelats. En tenen 14 a la carta, que ha patit variacions per adaptar-se a les peticions del públic a mesura que han agafat bagatge. "Com que no som del sector, no teníem idea de com començar a l'hora de triar els gustos. Ho hem anat veient a mesura que la gent ha anat venint i també seguint les recomanacions dels artesans", assegura el Jordi. Així, en aquests ja dos mesos darrere el taulell, poden confirmar que els gelats que tenen més èxits són els més clàssics: la xocolata, el torró i l'stracciatella. També tenen molta tirada els de fruita, pel seu potencial refrescant, amb alguns destacats com el mango, el coco o els gerds. A més, els responsables es refereixen a les apostes amb identitat, com el festuc o el cafè, que posen de manifest que el gelat ha estat fet "amb el producte, i no són saboritzants i aromes", remarca la Bego. Aquests i altres es podran degustar de dimarts a diumenge, en la franja de tarda i vespre, fins al mes d'octubre.
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