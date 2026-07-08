Equipaments
El parc infantil de la plaça d'Europa de Berga llueix nova aparença
L'anterior paviment de llosetes de cautxú s'havia deteriorat i, aprofitant la substitució, s'ha optat per renovar completament els jocs i reestructurar l'espai
Regió7
L'Ajuntament de Berga ha renovat per complet el parc infantil de la plaça d'Europa. L'actuació ha comportat la substitució del paviment i dels jocs, en uns treballs que també han servit per fer arranjaments a l'entorn per facilitar-ne l'accessibilitat als usuaris.
Aquesta àrea de jocs es va construir l'any 2009. Segons detallen per part del consistori en un comunicat de premsa, des d'aleshores s'hi han dut a terme tasques de manteniment que no van evitar que el paviment de llosetes de cautxú s'anés deteriorant. Així, en aquesta nova verió del parc s'ha optat per un paviment tou continu, amb un acabat de colors vermell i verd. Aprofitant el canvi de terra, s'ha aprofitat per refer l'àrea de jocs. En aquest cas, s'ha retirat un sorral que estava en desús i s'han renovat tots els jocs.
El nou parc infantil consta d'un gronxador doble (amb una de les dues cadires adaptada per a nadons), un joc amb plataformes amb tobogan, i una nova molla. També s'ha optat per desmuntat un tros de barana de fusta al voltant de l'espai, que deixava els bancs fora del parc infantil i en dificultava l'accés. El desmuntatge del parc ha estat a càrrec de la brigada municipal d'obres, que també s'ha encarregat de reinstalar al parc infantil de la Font Negra un dels elements retirats.
En total, la inversió entre els jocs i el paviment suma 22.983 euros. En paral·lel, aquesta renovació, executada a finals del mes de juny, s'està aprofitat per implementar altres millores a la plaça d'Europa, com reparacions de paviment, l'ampliació d'alguns escocells d'arbres i repassos al mobiliari urbà. Es tracta d'un espai d'interès i concorregut, ja que coincideix amb l'accés a la Biblioteca Vinyes i Cluet.
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