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La Festa dels Elois reivindica la tradició del Ballet de Déu amb una nova aliança amb la Bauma dels Encantats
L'edició d'enguany dona protagonisme a la Gosolana, una balladora històrica del Ballet de Déu que va inspirar la geganta que avui conforma la imatgeria de l'entitat, a més de les indispensables passades amb les cavalleries
Berga es prepara per celebrar un any més la Festa dels Elois. Aquest 2026 s'escau el cap de setmana del 25 i 26 de juliol, en una edició que, com a principal novetat, incorpora la Bauma dels Encantats. La seva participació permetrà reivindicar la tradició del Ballet de Déu i, sobretot, una històrica balladora que va inspirar la geganta de la colla de Berga, la Gosolana. A més, la celebració tornarà a viure amb intensitat les passades de cavalleries per la ciutat.
Maria Noguera i Soler va ser una veïna de Berga que treballava com a remeiera, sent especialment sol·licitada pels seus massatges amb olis. Natural de Gósol, se la coneixia entre el veïnat com la Gosolana. Però si se la recorda especialment és per haver ballat durant molts anys el Ballet de Déu, la dansa tradicional en el marc dels Elois. Anys més tard, quan la Bauma va encarregar les seves figures, va decidir que la femenina es faria inspirada en la Gosolana, com també va acabar sent batejada.
"Els Elois no són de traginers, és de tot Berga. I un dels elements principals que tenim aquí és el Ballet de Déu, que és molt important dins els actes dels Elois", destacava el president de la Junta Conservadora dels Elois, Josep Cuberas, qui considera que l'aliança amb la Bauma permetrà, no només ampliar el teixit participatiu sinó donar pes a aquesta dansa tan autèntica i significativa. "Si amb els gegants podem fer més ball de carrer i oferir més al públic, servirà perquè la festa creixi", valorava.
Per la seva banda, el president de la Bauma, David Tristany, assegurava que, atesa la petició de participar per part de la Junta Conservadora, "ens va semblar que podia lligar molt bé establir aquest vincle de col·laboració entre l'entitat i la festa", afirmant que "estem contents de col·laborar amb les festes i iniciatives de la nostra ciutat, i esperem que es pugui anar consolidant de cara a altres anys". En concret, la Bauma estarà present en la passada d'anunciació del dissabte al matí, incorporant-se al seguici a partir de la plaça de la Creu. En el recorregut fins a la capella de Sant Eloi, a la plaça de Santa Magdalena, faran dues interpretacions del seu Ballet de Déu, completant la ruta fins a la plaça de Sant Pere.
Serà diumenge al migdia que tindrà lloc el tradicional Ballet de Déu, amb la participació de la Farsa, que també donaran forma al Rapte de la núvia i a la Boda típica de l'Alt Berguedà. Per part de l'agrupació teatral, Lourdes Sensada ha fet una crida a tothom que vulgui sumar-se a la recreació de la boda, que es posi en contacte amb el grup per tal que sigui més lluïda i participada. També ha celebrat l'èxit en el procés de sorteig que, un any més, ha fet possible l'elecció d'una parella per protagonitzar el Ballet de Déu. Finalment, aquesta dansa també ha guanyat pes en el disseny gràfic de la cartelleria, amb una imatge feta per Rubén Torres centrada precisament en la figura d'una balladora.
Les passades, element distintiu
L'acte central dels Elois serà, un any més, les passades de cavalleries. Tal com ha precisat la regidora de Festes, Ermínia Altarriba, n'hi haurà tres: dissabte, al matí i a la tarda; i diumenge al matí, amb la remullada d'aigua. Hi prendran part 22 rucs i els cavalls per als representants de la festa: el banderer, el tabaler, les pubilles i els administradors. Altres punts destacats són l'entrega de les Ferradures, la benedicció dels animals, l'audició de sardanes i el ball popular.
Per complementar aquesta part més lúdica, l'Ajuntament de Berga ha impulsat la celebració d'una festa de l'escuma per tal que els infants es refresquin "d'aquestes calorades". Serà el 24 a la tarda, a la plaça de la Pietat. A més, dissabte al matí s'ha inclòs una mostra d'oficis al carrer Major, activitat desenvolupada anys enrere i que es recupera "perquè la gent vegi com treballen i com eren els oficis que hem anat perdent".
Des del punt de vista més divulgatiu i cultural, la regidora ha posat en relleu l'acte de presentació del text que acompanya el programa dels Elois d'enguany. Es tracta d'una peça escrita per l'historiador Aleix Calle, en el qual es fa un repàs de la cobertura dels mitjans de comunicació respecte de la celebració: "Ens ha fet un bon recull i un gran treball d'investigació sobre com s'ha tractat la Festa dels Elois a la premsa durant molts anys, buscant molts documents i aportant una nova visió". La presentació d'Els Elois: Una mirada centenària de la premsa berguedana serà el 24 de juliol, a les 19.00 hores, a la Sala de Plens del consistori.
En darrera instància, des de la corporació local tornen a emfatitzar la necessitat de complir amb les mesures de benestar animal i per a l'ús racional de l'aigua. En primer lloc, es recorda que qui vulgui portar un ruc, haurà d'assistir al taller de traginers previ a la passada. També es recalca que només podran muntar els rucs els infants de fins a 12 anys, equipats amb proteccions de seguretat. De cara a llençar l'aigua, es demana fer-ne un ús moderat i abocar-la intentant imitar la pluja (mai directament a la cara dels animals ni amb violència). També queda rotundament prohibit utilitzar animals propis a les passades.
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