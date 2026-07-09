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Societat

L'Escola Alfred Mata de Puig-reig celebra els 100 anys amb un vespre d'activitats obertes

La celebració ha estat coordinada per una comissió especial i inclou parlaments institucionals, la inauguració d'un monòlit, portes obertes, espais de trobada i un espectacle

La façana de l'Escola Alfred Mata

La façana de l'Escola Alfred Mata / XTEC

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Regió7

Puig-reig

L'Escola Alfred Mata de Puig-reig es vesteix de gala per celebrar una fita històrica: el seu centenari. L'esdeveniment tindrà lloc aquest dissabte, 11 de juliol, just el mateix dia que es compleixen els 100 anys de la seva inauguració oficial, l'any 1926. Els actes estan pensats per ser una festa de retrobament oberta a totes les persones que han format part de la història de l'escola (exalumnes, docents, famílies), així com a tota la població en general. "L'Escola Alfred Mata no és només un centre docent, sinó un equipament viu que ha estat, i continua sent, un pilar fonamental en la vida social, cultural i comunitària de Puig-reig", destaca l'alcaldessa, Eva Serra.

La celebració, que ha estat coordinada per una comissió especial integrada per persones implicades en el centre al llarg d'aquests anys i per l'Ajuntament de Puig-reig, oferirà propostes per a tots els públics. La vetllada començarà a les 19.00 hores amb els parlaments institucionals i la descoberta d'un monòlit commemoratiu d'aquest segle de vida amb la participació dels gegants i els nans de l'escola.

Posteriorment, es donarà pas a una jornada de portes obertes de l'espai educatiu, a una sessió de jocs amb Miceli i a un espai de photocall al pati de l'escola. A més, el carrer Pau Casals estarà ambientat amb música, menjar i una barra sense alcohol perquè els assistents puguin compartir records i anècdotes. El punt àlgid de la jornada arribarà amb l'espectacle del centenari, a partir de les 21.45 hores, una proposta carregada d'emotivitat, nostàlgia i alguna sorpresa.

Evolució, mantenint l'essència

L'Escola Alfred Mata va néixer l'any 1926 com una resposta urgent a les necessitats d'un Puig-reig en ple creixement demogràfic, on l'escola de l'època es reduïa a un pis habilitat. L'obra va ser fruit d'una època daurada de transformació del municipi en què també es van emprendre infraestructures clau com l'Hospital o les escoles religioses de La Salle i les Germanes Dominiques. La construcció de l'escola municipal va ser possible gràcies a l'impuls del consistori, encapçalat per l'alcalde Prat Pons (director de les fàbriques de Cal Pons i Cal Marçal), i l'imprescindible suport financer de l'industrial Alfred Mata i Julià, propietari de la colònia de Cal Casas, de la família Mata i Pons.

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Al llarg d'aquest segle, l'escola ha viscut nombrosos canvis pedagògics, socials i estructurals, adaptant-se als nous temps, però mantenint intacte el seu esperit fundacional: ser un espai educatiu de referència, acollidor i arrelat a l'entitat de Puig-reig.

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