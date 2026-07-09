Tanquen els aparcaments de la riera de Merlès pel risc d'incendi, i recomanen no accedir-hi
Davant l'increment del perill d'incendi forestal, els Agents Rurals han ampliat l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem a 223 municipis de 24 comarques
L'Ajuntament de la Quar ha decidit tancar els aparcaments a la riera de Merlès a causa de l'elevat risc d'incendi, i fa una crida a la població a evitar accedir-hi. La situació d'Alfa 3 en què es troben la majoria de municipis del Berguedà sud (algun en Alfa 4, com és el cas de Viver i Serrateix), empeny aquesta mesura de precaució.
En aquest nou dia d'onada de calor, els Agents Rurals també han ampliat a mig matí l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem a 223 municipis de 24 comarques. A les comarques centrals, la xifra total s'eleva fins als 69, dos més que ahir: 25 del Bages, 28 de l'Anoia, 4 del Moianès, 7 del Solsonès, 1 del Berguedà i 4 de l'Alt Urgell.
Municipis en nivell 4 de la Catalunya central
Bages
- Aguilar de Segarra
- Balsareny
- Callús
- Cardona
- Castellbell i el Vilar
- Castellfollit del Boix
- Castellgalí
- Castellnou de Bages
- el Pont de Vilomara i Rocafort
- Fonollosa
- Manresa
- Marganell
- Monistrol de Montserrat
- Mura
- Navarcles
- Navàs
- Rajadell
- Sallent
- Sant Joan de Vilatorrada
- Sant Mateu de Bages
- Sant Salvador de Guardiola
- Sant Vicenç de Castellet
- Santpedor
- Súria
- Talamanca
Alt Urgell
- Bassella
- Coll de Nargó
- Oliana
- Peramola
Anoia
- Argençola
- Bellprat
- Cabrera d'Anoia
- Calonge de Segarra
- Capellades
- Carme
- Castellfollit de Riubregós
- Castellolí
- Copons
- el Bruc
- els Hostalets de Pierola
- els Prats de Rei
- Igualada
- Jorba
- la Llacuna
- la Pobla de Claramunt
- la Torre de Claramunt
- Masquefa
- Òdena
- Orpí
- Piera
- Rubió
- Sant Martí de Tous
- Sant Pere Sallavinera
- Santa Margarida de Montbui
- Santa Maria de Miralles
- Vallbona d'Anoia
- Vilanova del Camí
Berguedà
- Viver i Serrateix
Moianès
- Calders
- Castellterçol
- Granera
- Monistrol de Calders
Solsonès
- Biosca
- Castellar de la Ribera
- la Molsosa
- Lladurs
- Pinós
- Pinell de Solsonès
- Torà
A més a més, s'incorpora a la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellar i també Parc Natural de la Serra de Montsant.
En total, des d'avui està restringit l’accés a 9 espais naturals:
Les Gavarres
La Ribera Salada
Baronia de Rialb
Montsec d'Ares
Montsec de Rúbies
Parc Natural de Montserrat
Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i de l’Obac
Montmell-Marmellar
Parc Natural de la Serra de Montsant
També està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d’incendi forestal estarà activat a 437 municipis de 38 comarques.
Es demana extremar les precaucions i respectar les restriccions establertes per la seguretat de les persones i per prevenir nous incendis en un context de risc molt elevat.
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