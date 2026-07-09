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Tanquen els aparcaments de la riera de Merlès pel risc d'incendi, i recomanen no accedir-hi

Davant l'increment del perill d'incendi forestal, els Agents Rurals han ampliat l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem a 223 municipis de 24 comarques

Recomanen no accedir als espais de la riera de Merlès pel risc d'incendi

Recomanen no accedir als espais de la riera de Merlès pel risc d'incendi / miquel spa / Arxiu

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L'Ajuntament de la Quar ha decidit tancar els aparcaments a la riera de Merlès a causa de l'elevat risc d'incendi, i fa una crida a la població a evitar accedir-hi. La situació d'Alfa 3 en què es troben la majoria de municipis del Berguedà sud (algun en Alfa 4, com és el cas de Viver i Serrateix), empeny aquesta mesura de precaució.

En aquest nou dia d'onada de calor, els Agents Rurals també han ampliat a mig matí l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem a 223 municipis de 24 comarques. A les comarques centrals, la xifra total s'eleva fins als 69, dos més que ahir: 25 del Bages, 28 de l'Anoia, 4 del Moianès, 7 del Solsonès, 1 del Berguedà i 4 de l'Alt Urgell.

Municipis en nivell 4 de la Catalunya central

Bages

  • Aguilar de Segarra
  • Balsareny
  • Callús
  • Cardona
  • Castellbell i el Vilar
  • Castellfollit del Boix
  • Castellgalí
  • Castellnou de Bages
  • el Pont de Vilomara i Rocafort
  • Fonollosa
  • Manresa
  • Marganell
  • Monistrol de Montserrat
  • Mura
  • Navarcles
  • Navàs
  • Rajadell
  • Sallent
  • Sant Joan de Vilatorrada
  • Sant Mateu de Bages
  • Sant Salvador de Guardiola
  • Sant Vicenç de Castellet
  • Santpedor
  • Súria
  • Talamanca

Alt Urgell

  • Bassella
  • Coll de Nargó
  • Oliana
  • Peramola

Anoia

  • Argençola
  • Bellprat
  • Cabrera d'Anoia
  • Calonge de Segarra
  • Capellades
  • Carme
  • Castellfollit de Riubregós
  • Castellolí
  • Copons
  • el Bruc
  • els Hostalets de Pierola
  • els Prats de Rei
  • Igualada
  • Jorba
  • la Llacuna
  • la Pobla de Claramunt
  • la Torre de Claramunt
  • Masquefa
  • Òdena
  • Orpí
  • Piera
  • Rubió
  • Sant Martí de Tous
  • Sant Pere Sallavinera
  • Santa Margarida de Montbui
  • Santa Maria de Miralles
  • Vallbona d'Anoia
  • Vilanova del Camí

Berguedà

  • Viver i Serrateix

Moianès

  • Calders
  • Castellterçol
  • Granera
  • Monistrol de Calders

Solsonès

  • Biosca
  • Castellar de la Ribera
  • la Molsosa
  • Lladurs
  • Pinós
  • Pinell de Solsonès
  • Torà
Mapa del Pla Alfa a Catalunya aquest migdia

Mapa del Pla Alfa a Catalunya aquest migdia / Agents Rurals

A més a més, s'incorpora a la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellar i també Parc Natural de la Serra de Montsant.

En total, des d'avui està restringit l’accés a 9 espais naturals:

 Les Gavarres

 La Ribera Salada

 Baronia de Rialb

 Montsec d'Ares

 Montsec de Rúbies

 Parc Natural de Montserrat

 Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i de l’Obac

 Montmell-Marmellar

Parc Natural de la Serra de Montsant

També està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d’incendi forestal estarà activat a 437 municipis de 38 comarques.

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Es demana extremar les precaucions i respectar les restriccions establertes per la seguretat de les persones i per prevenir nous incendis en un context de risc molt elevat.

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