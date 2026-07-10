Contractes públics
El Consell Comarcal del Berguedà opta per refer la licitació de la recollida de roba i voluminosos
El primer procediment concursal continua judicialitzat després de ser impugnat per la Fundació Horitzó, però ara l'administració el revisarà per corregir errades i acotar el càlcul econòmic
El Consell Comarcal del Berguedà farà de cap i de nou la licitació del contracte de recollida de voluminosos i residus tèxtils. La decisió s'ha pres en el darrer ple ordinari de la corporació comarcal, atenent els criteris tècnics i mentre el primer procediment concursal continua judicialitzat. El va impugnar la Fundació Horitzó, entitat del tercer sector que s'ha ocupat de la tasca durant anys i que considerava que la decisió d'adjudicar-lo a la Fundació la Llar responia a una ponderació mal elaborada. Ara, l'objectiu és corregir les errades observades i tornar a llençar el concurs.
Aviat farà dos anys que Horitzó va anunciar públicament que impugnaria l'adjudicació d'aquest lot dins el servei de gestió de residus porta a porta a càrrec del Consell Comarcal. L'entitat es va referir aleshores a una qualificació poc acurada per part del tribunal responsable, entenent que s'havia primat especialment l'aspecte econòmic. I és que la proposta de la Llar s'havia calculat en xifres menors als proposats per Horitzó, que les defensava apel·lant al treball digne i la sostenibilitat dels projectes del tercer sector. Mig any després, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va estimar parcialment les al·legacions d'Horitzó, convidant el Consell Comarcal a mesurar millor la valoració dels paràmetres.
Segons les explicacions facilitades en el decurs de la sessió per part del gerent, Francesc Bertran, la resolució es va traslladar al Tribunal Contenciós Administratiu per part d'Horitzó, on continua sense avenços. Vista la situació, "des del Consell Comarcal es va prendre la decisió, tenint en compte que es tracta d'un contracte vital pel correcte funcionament del servei de recollida de residus integral de la comarca, de fer un estudi de nou", indicava el gerent. Així, l'equip tècnic ha dut a terme una nova anàlisi per "iniciar una licitació més ben feta, dimensionada i repensada", en les quals es corregeixin les errades detectades i s'acoti amb més precisió la memòria econòmica, ja que es considera que "suposava un sobrecost de 68.250 euros anuals" (contrari al que defensa Horitzó).
"Davant la situació generada pel contenciós, la decisió de l'equip tècnic és revisar a fons aquest contracte que s'havia tret a licitació", afegia el president del Consell, Moisès Masanas, qui va detallar que "atenent el nou estudi de costos, les errades en alguns casos de dimensionament i de rutes, ens han portat a prendre aquesta decisió". En concret, la mesura presa ha consistit a no formalitzar aquest contracte "per motius d'interès públic", amb l'objectiu d'adequar el servei "a la necessitat real i a criteris d'eficiència de contractació", assenyalava el gerent.
El plenari va donar suport a la decisió i, en la mateixa sessió, es va avançar l'objectiu de celebrar una sessió extraordinària el 29 juliol per tornar a licitar aquest contracte i també el corresponent a la gestió de les deixalleries mòbils i fixes.
Planta de transferència de residus
Precisament, un altre dels punts de l'ordre del dia també va versar sobre la gestió dels residus. Més concretament, es va aprovar una modificació pressupostària que permetrà utilitzar part del romanent afectat per poder licitar l'obra de la futura planta de transferència de residus. El Consell Comarcal vol evitar retards en una infraestructura que considera "estratègica per al sistema de gestió de residus del Berguedà", tenint en compte el pla pel pròxim tancament de l'abocador i la proximitat per a l'assoliment de la seva capacitat màxima en les condicions actuals. Així, l'aprovació permet posar fil a l'agulla a aquest equipament, mentre s'està pendent de la resolució d'una subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya.
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