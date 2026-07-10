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Seguretat viària

Gironella actualitza l'ordenança de circulació per incloure la regulació de patinets elèctrics

L'Ajuntament assegura que l'adaptació de la norma de la DGT respon al "compromís amb un espai públic més ordenat, accessible i segur per a tothom"

Un usuari de patinet elèctric, en una imatge d'arxiu

Un usuari de patinet elèctric, en una imatge d'arxiu / Oscar Bayona

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Regió7

Gironella

L'Ajuntament de Gironella fa un pas endavant per regular l'ús de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal a la via pública. Segons assenyalen, l'objectiu és donar resposta als nous reptes de la mobilitat urbana, tot preservant la seguretat i la convivència a l'espai públic.

En concret, el consistori ha modificat l'ordenança de circulació i seguretat vial en la línia que preveu la normativa aprovada per part de la Direcció General de Trànsit (DGT). Aquesta regulació obliga les persones usuàries d'aquests vehicles a tenir com a mínim 15 anys per poder utilitzar-los, fent servir obligatòriament el casc i passant per la calçada (mai per la vorera). També es determina la prohibició de circular amb acompanyants i se'n regularà l'estacionament.

Addicionalment, VMP hauran de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil, una placa d'identificació oficial de la DGT i un certificat d'homologació del vehicle. Tota aquesta informació, assenyalen des de la corporació gironellenca, és consultable a través de la DGT, on s'indica com procedir a la correcte homologació.

Adaptar la norma local

En aquest sentit, des de l'Ajuntament reiteren que l'actualització de l'ordenança de circulació respon a l'augment de patinets a la via pública i a la conducció agressiva per part d'algunes persones usuàries. "Assumim la responsabilitat d'adaptar la normativa municipal a una realitat en constant evolució, posant la seguretat i la convivència com a punts prioritaris de l'acció de govern", afirma el regidor de seguretat i espai públic, Gerard Iglesias.

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El regidor avança que el consistori intensificarà les tasques d'informació i control aquest estiu per afavorir una implantació progressiva i efectiva de la nova regulació. Finalment, la corporació recalca que, "amb aquesta iniciativa, Gironella referma el seu compromís amb un espai públic més ordenat, accessible i segur per a tothom".

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