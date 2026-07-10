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Montclar posa en marxa la creació d'un nou parc infantil instal·lant un tren de fusta artesanal

La peça és obra de l'artista berguedà Joan Canal, i a més d'atraure el públic més menut també està despertant la curiositat de locals i visitants al poble

El tren és fet a partir de fusta de pi i es conforma d'una locomotora i dos vagons

El tren és fet a partir de fusta de pi i es conforma d'una locomotora i dos vagons / Ajuntament de Montclar

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Regió7

Montclar

Montclar ha estrenat un tren de fusta artesanal que es converteix en la primera peça del futur nou parc infantil del poble. Aquest element de joc pels menuts, és obra de l'artista berguedà Joan Canal.

El tren fa aproximadament tres metres de llargada, repartit en una locomotora i dos vagons. Està fet a partir de fusta de pi i s'ha instal·lat a la plaça de Montclar, al cor del petit municipi berguedà. "Feia temps que buscàvem alguna peça per crear un nou parc infantil que, alhora, s'integrés amb l'entorn i l'essència del poble", apunta l'alcaldessa, Raquel Sala, qui confirma que aquest element esdevé el primer del nou parc infantil que l'Ajuntament de Montclar vol desenvolupar al municipi.

L'objectiu del consistori és continuar ampliant aquest espai amb noves peces de joc perquè, en un futur, esdevingui un parc variat on la canalla pugui jugar i gaudir d'un entorn adaptat a les famílies. De moment, la resposta del veïnat i dels visitants és molt positiva, asseguren. "El tren desperta la curiositat tant de petits com de grans i, a més de convertir-se en un espai de joc, també s'està consolidant com un dels punts més fotografiats del municipi", apunten des de la corporació en un comunicat de premsa.

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El tren disposa de tots els certificats corresponents i s'ha instal·lat garantint les condicions necessàries perquè els infants hi puguin jugar amb seguretat. D'ara endavant, l'Ajuntament es farà càrrec del manteniment de la peça per garantir-ne la conservació i que els infants en puguin gaudir durant molts anys.

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