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Puig-reig rep una delegació del Congrés Mundial d’Arquitectura en una visita a la colònia de Cal Pons

Els visitants, procedents de països com Grècia, Austràlia, el Canadà o Itàlia, van conèixer a fons el conjunt patrimonial

Puig-reig rep una delegació del Congrés Mundial d’Arquitectura en una visita a la colònia de Cal Pons

Puig-reig rep una delegació del Congrés Mundial d’Arquitectura en una visita a la colònia de Cal Pons / AJ. PUIG-REIG

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Regió7

Manresa

Puig-reig va esdevenir un dels punts d’interès del Congrés Mundial d’Arquitectura 2026 de Barcelona. Una delegació de participants del certamen va visitar la colònia de Cal Pons, triada per la comissió tècnica del congrés pel seu gran interès arquitectònic, històric i patrimonial. Els visitants, procedents de països com Grècia, Austràlia, el Canadà o Itàlia, van conèixer a fons el conjunt patrimonial.

Durant el recorregut, es va posar en relleu la singularitat d’aquest espai amb la visita a elements tan emblemàtics com la Torre Nova, la zona de la fàbrica, els pisos, l’església de Sant Josep i l’entorn natural que l’envolta.

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