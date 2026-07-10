La sentència per l'atropellament d'un menor a Avià indigna la família, que ja ha anunciat que la recorreran
El jutge condemna l'autor dels fets a 3 anys de llibertat vigilada, a fer un curs de seguretat viària i a treballs per la comunitat
La secció de menors del tribunal d’instància de Barcelona ha condemnat el menor autor de l'atropellament d'un nen a Avià a 3 anys de llibertat vigilada amb tractament, a fer un curs de seguretat viària, i a 200 hores de treballs per la comunitat. Una sentència que la família de la víctima troba clarament insuficient, i ja ha anunciat que presentarà recurs.
A l'acusat, el jutge l'ha considerat culpable dels delictes de conducció temerària, lesions per imprudència greu, conducció sense permís, i abandonament del lloc de l'accident. Considera provat que l'atropellament es va produir la nit del 31 d'agost de 2024, entre la plaça de l'Ajuntament de Casserres i les atraccions instal·lades per la festa major, en una zona limitada a 30 km/h que disposa de bandes reductores. I que el conductor del vehicle era un noi, veí de Sagàs, que tenia 17 anys i mig en el moment dels fets.
Per a l'advocat de la víctima, Javier Leiva, "aquesta sentència es queda curta. L'acusat se'n va amb una pena molt lleu, perquè tenia 17 anys i mig en el moment dels fets. Si hagués estat un adult, la sentència hauria estat molt més severa". Per això ja han anunciat que presentaran recurs davant l'Audiència de Barcelona. Tant ell com la família de la víctima estan "indignats. Amb resolucions així no som cap bon exemple per a la societat". L’advocat exerceix l’acusació particular demanava quatre anys de reclusió i dos de llibertat vigilada -sis en total, que sol ser el màxim en aquests casos-.
La vista oral per aquest cas es va celebrar en dues sessions, el 23 d'abril i el 12 de maig, a la secció de menors del tribunal d’instància de Barcelona. Allà, diversos testimonis van ratificar que el cotxe que va atropellar un nen de 8 anys a Avià va fugir del lloc.
L'atropellament
L'accident va tenir lloc el 31 d'agost de 2024, entre la plaça de l'Ajuntament i les atraccions instal·lades, en una zona limitada a 30 km/h que disposa de bandes reductores. Eren tres quarts d’onze de la nit, i un cotxe a gran velocitat va atropellar el nen, que va patir múltiples traumatismes amb parada cardiorespiratòria i va haver de ser reanimat al lloc dels fets. La intervenció de tres doctores i dues infermeres del poble que en aquell moment es trobaven a la zona va ser clau per poder reanimar-lo. En un primer moment va ser traslladat a l'Hospital de Berga, on van estabilitzar-lo, i davant la gravetat de les lesions va ser traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on va ingressar a l'UCI pediàtrica en estat crític.
La detenció del conductor menor es va poder practicar gràcies a la col·laboració d'un veí que, en veure els fets, va agafar el seu vehicle i va perseguir el vehicle que s'escapava fins a poder identificar-ne la matrícula i comunicar-la als Mossos d'Esquadra. Això va permetre que els agents trobessin més tard el cotxe involucrat en l'accident a Cal Rosal i descobrissin que l'autor dels fets era un noi de 17 anys i veí de Sagàs, a qui van arrestar pels delictes de lesions per imprudència greu, conducció temerària i sense carnet.
- Jo mai dono el DNI': L'expert Bruno Pèrez Juncà explica com donar les teves dades de forma segura
- Estabilitzat l'incendi iniciat a Navarcles i que va obligar a confinar 9.000 persones d'Artés i Sallent
- Amagat un nou tresor de 1.500 euros, ara a Sant Vicenç de Castellet
- El tancament dels tres quioscos del Passeig Pere III genera un debat sobre el seu futur
- La Policia Nacional alerta: tingues sempre apagat aquest botó del mòbil
- Els Mossos llancen una imatge amb IA per identificar una dona trobada morta al riu Segre
- L'empresa manresana Umformtechnik entra en liquidació
- L'incendi de Navarcles ha cremat 53 hectàrees i deixa destrosses importants en una empresa de reciclatge d'Artés