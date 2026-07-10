Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi NavarclesBonnie TylerFestival de GlobusEurocupFMI
instagramlinkedin

La sentència per l'atropellament d'un menor a Avià indigna la família, que ja ha anunciat que la recorreran

El jutge condemna l'autor dels fets a 3 anys de llibertat vigilada, a fer un curs de seguretat viària i a treballs per la comunitat

Les ambulàncies al lloc dels fets el dia de l'atropellament

Les ambulàncies al lloc dels fets el dia de l'atropellament / Televisió del Berguedà / Arxiu

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eduard Font Badia

Manresa

La secció de menors del tribunal d’instància de Barcelona ha condemnat el menor autor de l'atropellament d'un nen a Avià a 3 anys de llibertat vigilada amb tractament, a fer un curs de seguretat viària, i a 200 hores de treballs per la comunitat. Una sentència que la família de la víctima troba clarament insuficient, i ja ha anunciat que presentarà recurs.

A l'acusat, el jutge l'ha considerat culpable dels delictes de conducció temerària, lesions per imprudència greu, conducció sense permís, i abandonament del lloc de l'accident. Considera provat que l'atropellament es va produir la nit del 31 d'agost de 2024, entre la plaça de l'Ajuntament de Casserres i les atraccions instal·lades per la festa major, en una zona limitada a 30 km/h que disposa de bandes reductores. I que el conductor del vehicle era un noi, veí de Sagàs, que tenia 17 anys i mig en el moment dels fets.

Per a l'advocat de la víctima, Javier Leiva, "aquesta sentència es queda curta. L'acusat se'n va amb una pena molt lleu, perquè tenia 17 anys i mig en el moment dels fets. Si hagués estat un adult, la sentència hauria estat molt més severa". Per això ja han anunciat que presentaran recurs davant l'Audiència de Barcelona. Tant ell com la família de la víctima estan "indignats. Amb resolucions així no som cap bon exemple per a la societat". L’advocat exerceix l’acusació particular demanava quatre anys de reclusió i dos de llibertat vigilada -sis en total, que sol ser el màxim en aquests casos-.

La vista oral per aquest cas es va celebrar en dues sessions, el 23 d'abril i el 12 de maig, a la secció de menors del tribunal d’instància de Barcelona. Allà, diversos testimonis van ratificar que el cotxe que va atropellar un nen de 8 anys a Avià va fugir del lloc. 

L'atropellament

L'accident va tenir lloc el 31 d'agost de 2024, entre la plaça de l'Ajuntament i les atraccions instal·lades, en una zona limitada a 30 km/h que disposa de bandes reductores. Eren tres quarts d’onze de la nit, i un cotxe a gran velocitat va atropellar el nen, que va patir múltiples traumatismes amb parada cardiorespiratòria i va haver de ser reanimat al lloc dels fets. La intervenció de tres doctores i dues infermeres del poble que en aquell moment es trobaven a la zona va ser clau per poder reanimar-lo. En un primer moment va ser traslladat a l'Hospital de Berga, on van estabilitzar-lo, i davant la gravetat de les lesions va ser traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on va ingressar a l'UCI pediàtrica en estat crític. 

Notícies relacionades

La detenció del conductor menor es va poder practicar gràcies a la col·laboració d'un veí que, en veure els fets, va agafar el seu vehicle i va perseguir el vehicle que s'escapava fins a poder identificar-ne la matrícula i comunicar-la als Mossos d'Esquadra. Això va permetre que els agents trobessin més tard el cotxe involucrat en l'accident a Cal Rosal i descobrissin que l'autor dels fets era un noi de 17 anys i veí de Sagàs, a qui van arrestar pels delictes de lesions per imprudència greu, conducció temerària i sense carnet.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jo mai dono el DNI': L'expert Bruno Pèrez Juncà explica com donar les teves dades de forma segura
  2. Estabilitzat l'incendi iniciat a Navarcles i que va obligar a confinar 9.000 persones d'Artés i Sallent
  3. Amagat un nou tresor de 1.500 euros, ara a Sant Vicenç de Castellet
  4. El tancament dels tres quioscos del Passeig Pere III genera un debat sobre el seu futur
  5. La Policia Nacional alerta: tingues sempre apagat aquest botó del mòbil
  6. Els Mossos llancen una imatge amb IA per identificar una dona trobada morta al riu Segre
  7. L'empresa manresana Umformtechnik entra en liquidació
  8. L'incendi de Navarcles ha cremat 53 hectàrees i deixa destrosses importants en una empresa de reciclatge d'Artés

La nota de tall de Polítiques a la universitat Carlos III es dispara després d’anunciar-se que Leonor estudiarà aquest grau: de 9,5 a 10,7

La nota de tall de Polítiques a la universitat Carlos III es dispara després d’anunciar-se que Leonor estudiarà aquest grau: de 9,5 a 10,7

La sentència per l'atropellament d'un menor a Avià indigna la família, que ja ha anunciat que la recorreran

La sentència per l'atropellament d'un menor a Avià indigna la família, que ja ha anunciat que la recorreran

L'Ajuntament de Manresa compta de tenir el nou pavelló al Congost per a la temporada 2030-31, com a molt d'hora

L'Ajuntament de Manresa compta de tenir el nou pavelló al Congost per a la temporada 2030-31, com a molt d'hora

Notes de tall 2026 a Catalunya: baixa Medicina i la titulació amb la nota més alta és el doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la UAB

Notes de tall 2026 a Catalunya: baixa Medicina i la titulació amb la nota més alta és el doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la UAB

Gemma Codina serà la candidata de Fem Poble–CUP a les municipals de Sallent

Gemma Codina serà la candidata de Fem Poble–CUP a les municipals de Sallent

Catalunya registra 345 incendis en una setmana, la majoria causats per accions humanes sense «mala intenció»

Catalunya registra 345 incendis en una setmana, la majoria causats per accions humanes sense «mala intenció»

Els millors moments de la Gal·la Premis Empresa de l'Any La Opinión de Zamora

Els millors moments de la Gal·la Premis Empresa de l'Any La Opinión de Zamora

Dua Lipa dibuixa el seu mapa secret del món i Barcelona hi brilla amb tres restaurants imprescindibles

Dua Lipa dibuixa el seu mapa secret del món i Barcelona hi brilla amb tres restaurants imprescindibles
Tracking Pixel Contents