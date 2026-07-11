Carme Casals, alcaldessa de Sant Julià de Cerdanyola: "No tenir secretari i no trobar-hi remei, ens ha fet sentir molt sols"
La batllessa celebra que la formació i la tutela de la Diputació resolgui la manca de responsables de l'administració i la part econòmica dels petits Ajuntaments
«Fa quatre mesos que espero poder tenir un plec de clàusules per fer la licitació d’unes obres», però sense resoldre les mancances en l'àmbit de la secretaria no pot avançar. Ho explica Carme Casals, que és alcaldessa de Sant Julià de Cerdanyola, un dels municipis que es troba amb la secretaria vacant. No tenir secretari-interventor és un problema que a Casals l’ha afectat tot el mandat, i que ja arrossega aquest ajuntament des que el 2019 es va jubilar el titular de la plaça.
Entre el 2019 i el 2023 ja es va canviar diverses vegades de secretari interventor, perquè el que hi havia es va jubilar. «Per a un municipi petit aquesta situació és desesperant», assegura Casals. «Tenim molt poc personal, una administrativa, que s’escau que és funcionària i pot fer aquesta feina de manera interina, però no té la formació. Ella ho fa per no deixar l’Ajuntament paralitzat, però m’ha expressat diverses vegades que ell ho vol deixar, que li recau una responsabilitat que no li pertoca», explica l’alcaldessa. A part d'aquesta funcionària que està fent les feines de secretari, una altra persona de l’àmbit comptable, que va a Sant Julià un cop a la setmana, porta els temes de la intervenció. «Elles ho han fet amb tota la bona voluntat, jo els ho agraeixo, però els hem sobrecarregat de feina i de responsabilitat», exposa l’alcaldessa.
En la situació actual, l’Ajuntament de Sant Julià pot fer, com a mínim, dues qüestions importants: pagar nòmines i factures a proveïdors. Però la situació de no tenir un secretari interventor «ens crea inseguretat jurídica», tot i que hem contractat un assessor.
Però més enllà de les obligacions més inajornables, també hi ha decisions a prendre o a tramitar que depenen d’aquesta figura. «A vegades, no pots demanar determinats ajuts, o et planteges com hem de dur a terme un projecte si no tinc que el defensi com a tècnic de l’administració». I aquesta diferència també genera que els ajuntaments amb més suport administratiu i urbanístic tingui molta més capacitat que els municipis més petits.
«Nosaltres hem demanat a totes les administracions superiors, des del Consell comarcal fins a la Generalitat, que ens donin una solució. Finalment, la Diputació ha trobat una solució, i ens satisfà molt», indica Casals. I assegura que durant molts mesos, sense trobar remei al problema, «ens hem trobat molt sols en el dia a dia».
En el present mandat, Sant Julià compartia secretari amb la Pobla de Lillet, però el volum de feina en una població i l’altra, segons Casals, era molt diferent (a la Pobla fins i tot gestionen des de l’Ajuntament una residència de gent gran). Aquesta circumstància va portar Casals a plantejar-se de tenir una plaça de secretaria per al seu Ajuntament. Però durant tot el mandat ha estat una situació de viure en la provisionalitat. El darrer secretari que van tenir, l’any 2024, només hi va estar dos mesos.
Ara, el període d’estada de qui ocupi la secretaria també podria ser curt, perquè aquests joves que ocupin les places voldran optar a una plaça de funcionari, però la Diputació garantirà la continuïtat del servei.
- L'escapada ideal de Catalunya per dormir fresquet: aquí, el termòmetre cau per sota dels 20 graus a l'estiu
- Jo mai dono el DNI': L'expert Bruno Pèrez Juncà explica com donar les teves dades de forma segura
- La sentència per l'atropellament d'un menor a Avià indigna la família, que ja ha anunciat que la recorreran
- «De petita, no teníem nevera ni aire condicionat. Hi estic acostumada»
- La Policia Nacional alerta: tingues sempre apagat aquest botó del mòbil
- L'empresa cremada a Artés demana a la Generalitat que l'ajudi a buscar una altra ubicació per poder continuar
- De la calor se’n fa un gra massa. Abans sí que en passàvem treballant a ma
- Mor als 76 anys Ramon Lliró Morell, pilar històric de l'empresa Maquinària Lliró de Manresa