La Diputació troba la fórmula per resoldre la manca de secretaris als pobles petits
L'ens provincial ha format una cinquantena de joves advocats, els habilitarà i els oferirà als municipis sense cost per a l'administració local
Ajuntaments petits tenen sovint problemes per poder disposar de secretari municipal. A vegades, la situació és tan extrema que perilla la constitució d’un Ajuntament, el pagament de nòmines i factures o la petició de subvencions. És un angoixa per a molts alcaldes. La Diputació de Barcelona lidera un projecte únic a l’Estat de formació de graduats en dret perquè puguin desenvolupar aquestes tasques als Ajuntaments. Quatre mesos de colces preparats per professionals experts en el dret administratiu i la gestió financera dels Ajuntaments i cap a la feina en petits pobles de la província. Hi aniran com a secretaris interins, amb la voluntat de crear «una cantera» de futurs funcionaris. El Berguedà, el Moianès, el Bages i l’Anoia són comarques que poden estrenar aquest model.
De fet, la Diputació de Barcelona no només fa d’escola, sinó que, a més a més, pren el compromís de ser un punt de suport per als nous secretaris-interventors, que seran personal de la pròpia institució, amb la qualcosa els municipis no tindràn despesa i, si és el cas, tampoc rebran l’ajut per atendre la despesa per aquesta tasca que ara podien tenir. Si els procés administratiu és prou àgil, alguns d’aquestes es podrien incorporar abans del mes d’agost i, la resta, el mes de setembre. Aquests, els treballadors de la Diputació estan organitzants paquets de feina perquè cada nou secretari pugui portar dos consistoris i que no estiguin a massa distància l’un de l’altre.
La Diputació ha finalitzat el curs per reforçar la secretaria i la intervenció als ajuntaments de municipis amb menys habitants. Fa tingut una cinquantena d’alumnes. D’aquests, 30 han pogut estudiar amb una subvenció de 1.200 euros mensuals. La formació ha estat de 4 mesos i 400 hores, i ha permès crear una borsa de professionals per prestar assistència als municipis de la província, preferentment als de fins a 1.000 habitants.
El curs ha comptat amb la col·laboració de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i del Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Barcelona.
Dels 50 participants que han completat el curs, 30 han rebut una de les beques creades per la Diputació de Barcelona per facilitar l’accés a la formació especialitzada, mentre que 20 alumnes l’han cursat sense beca. El programa ha comptat amb 90 docents, la gran majoria professionals de la mateixa Diputació amb responsabilitats directes en les matèries impartides.
Els continguts han estat creats per personal del mateix ens provincial, especialitzat en els continguts jurídics, econòmics, administratius i procedimentals que han de conèixer els secretaris i interventors. La previsió és que la gran majoria dels alumnes que han superat la formació s’incorporin progressivament a la borsa de la Diputació de Barcelona per prestar assistència als municipis del territori les pròximes setmanes; amb el suport, l’acompanyament i la mentoria de la Diputació.
Aquesta borsa permetrà donar suport, preferentment, als ajuntaments de fins a 1.000 habitants, que són els que tenen més dificultats per cobrir aquests llocs.
Xavier Forcadell, Secretari d’assessorament municipal en l’àmbit legal, hi ha un relleu generacional en la funció pública que causa «un problema». Costa trobar enginyer, arquitectes i, sobretot, secretaris i interventors, entre d’altres qüestions perquè «cada vegada es presenta menys gent als processos selectius amb garanties per aprovar». I això fa que quedin «moltíssimes places per cobrir».
La solució actual de molts ajuntaments ha estat atorgar aquesta place provisional a funcionaris que ja treballen a l’Ajuntament, però a aquests «se’ls carrega d’una responsabilitat que no els correspon i, a vegades, són persones que no tenen prou formació o experiència», afirma Forcadell. n
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