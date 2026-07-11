Commemoració
L'Escola Alfred Mata de Puig-reig bufa les 100 espelmes en una jornada carregada de records
Institucions i cos docent recalca la suma d'esforços que, al llarg d'aquest segle, han permès formar desenes de generacions de puig-reigencs
Era l'11 de juliol de 1926 que Puig-reig inaugurava l'Escola Alfred Mata. Cent anys després, el poble s'ha tornat a unit per celebrar que, després d'aquest segle, el centre continua rebent dia rere dia l'energia dels veïns i veïnes més joves del municipi. Aquest aniversari tan especial ha quedat recordat per sempre més amb una placa amb motiu de la fita.
En els parlaments, l'alcaldessa, Eva Serra, ha posat en relleu que "generacions senceres han crescut en aquestes aules", d'un centre sobre el qual ha recalcat que ha esdevingut des de fa anys un "garant de la nostra llengua, cultura i tradicions". Serra ha reivindicat que l'èxit demostrat del model del centre és resultat de la "suma per un projecte compartit", en una escola que "cent anys després, manté viu el seu esperit". En una línia similar, la directora dels Serveis Territorials del Departament d'Educació a la Catalunya Central, Saray Gómez, ha assenyalat que "poques institucions tenen el privilegi d'acompanyar tantes generacions", i valorant que la continuïtat és "el reflex d'un municipi que creu en l'educació".
La directora del centre, Ester Martínez, ha agraït la tasca actual i passada de desenes de docents i altres professionals que fan possible l'activitat lectiva, així com la confiança de les famílies a l'hora d'escollir l'escola. Una confidència sostinguda en el temps, doncs entre els presents hi havia avis i àvies, que un dia van ser alumnes del centre, amb els seus nets i netes, que ho són ara. Tot plegat, construint el llegat comunitari del poble: "L'escola és molt més que un edifici, és part de la història de Puig-reig", ha asseverat. Però, per sobre de tot, ha remarcat que aquest dissabte "celebrem 100 anys de persones". També s'ha aprofitat aquest espai per llegir el missatge fet arribar per un dels descendents d'Alfred Mata, impulsor juntament amb l'aleshores Ajuntament de Puig-reig de l'escola. Juan Mata ha excusat la seva absència i ha fet saber l'orgull que sent la família per l'esforç que ha fet possible la formació de tantes generacions.
Aquesta jornada quedarà per sempre plasmada en una placa descoberta per les tres ponents, col·locada just a la porta de l'escola, on es recull que "des de fa un segle, aquesta escola és el cor del nostre poble", i que "a cada aula s'han construït somnis i futur, s'hi han transmès valors i coneixements". El text continua assenyalant que "l'escola ha estat un pont entre generacions que han creat amistat i ha unit famílies i poble", cloent que "avui celebrem el passat i construïm el futur". La celebració es reprendrà el setembre, amb l'inici del nou curs escolar, i es mantindrà fins al juny vinent amb activitats diverses com exposicions, trobades, portes obertes i altres iniciatives.
- L'escapada ideal de Catalunya per dormir fresquet: aquí, el termòmetre cau per sota dels 20 graus a l'estiu
- Jo mai dono el DNI': L'expert Bruno Pèrez Juncà explica com donar les teves dades de forma segura
- La sentència per l'atropellament d'un menor a Avià indigna la família, que ja ha anunciat que la recorreran
- «De petita, no teníem nevera ni aire condicionat. Hi estic acostumada»
- La Policia Nacional alerta: tingues sempre apagat aquest botó del mòbil
- L'empresa cremada a Artés demana a la Generalitat que l'ajudi a buscar una altra ubicació per poder continuar
- De la calor se’n fa un gra massa. Abans sí que en passàvem treballant a ma
- Mor als 76 anys Ramon Lliró Morell, pilar històric de l'empresa Maquinària Lliró de Manresa