Cultura
Maçaners abraça el so de l'acordió amb una lluïda edició de la Trobada d'Acordionistes
La Música a les eres es consolida com una de les propostes més emblemàtiques de la cita, que mostra un interès creixent dels més joves en aquesta branca musical més tradicional
Maçaners ha tornat a viure una concorreguda Trobada d'Acordionistes. El certamen consolida la proposta de la Música a les eres, en un recorregut que aquest 2026 ha visitat cinc cases del nucli amb un seguici d'unes 400 persones. També van ser força participades la resta d'activitats del programa, des del ball folk de divendres al vespre als tallers i concerts de dissabte. I el colofó, la tradicional trobada, va mostrar el bon estat de salut de la cita.
Des de l’organització en fan un balanç "fantàstic". Així ho assenyala el president de l'Associació d'Amics de l'Acordió de Maçaners, Joan Vila, que també celebra que "el temps ens va acompanyar moltíssim". Segons Vila, la jornada inaugural ja va ser un bon auguri de l'èxit que han acabat vivint en l'edició d’enguany, la número 41, amb un espai d'escenari obert que va allargar-se fins a la matinada, convidant els assistents a ballar i gaudir.
Vila posa en relleu el taller d'acordió impartit per Georgina Fàbregas, qui va estrenar la cançó escrita expressament per l'ocasió i titulada Maçaners. Des de l'organització també es destaca la concurrència a la resta de tallers, com també als concerts, balls i fins i tot a la Fira d'artesania, que va deixar fora paradistes per manca d'espai on desplegar les seves parades.
Aquesta alta ocupació és símptoma de l'interès que desperta la trobada, apunta Vila, que remarca que el perfil d'assistents és molt divers, també en edats. "Veiem que la trobada ha passat de ser una cosa de gent gran a ser una activitat de jovent", afirma el responsable, que puntualitza que els joves es deixen veure tant entre el públic com dalt de l'escenari.
L'entitat impulsora de la cita treu pit especialment de la Música a les eres, "una de les activitats que potser és més original i més emblemàtica de la nostra trobada" que, amb aquest format de cercavila, ha atret al voltant de 400 persones en un seguici amenitzat pels Bastoners de Copons. Sigui com sigui, la cirereta va ser la Trobada d’Acordionistes de dissabte al vespre, l'acte més tradicional i la llavor d'aquesta celebració, en la qual 12 músics i formacions van passar per l'escenari fins a la mitjanit, quan es va dur a terme el Ball de Cloenda amb Erdizka Lauetan. Entremig, es va dur a terme l'habitual rifa d'un acordió diatònic Canigó, cedit per Sans Luthier, que tal com detalla Vila, contribueix al finançament que, juntament amb l'aportació de la Diputació de Barcelona i la col·laboració de l'Ajuntament de Saldes, permet que el certamen es continuï celebrant any rere any.
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