Agenda
Berga reprèn el cicle d'activitats de memòria històrica homenatjant mossèn Armengou
El programa inclou propostes culturals, de divulgació i preserva de la història, en el marc del 90è aniversari de l'inici de la Guerra Civil i per recordar els exiliats berguedans, a més de commemorant el 50è aniversari de la mort del capellà
Regió7
Amb motiu del 90è aniversari de l'inici de la Guerra Civil, el 18 de juliol de 1936, Berga reprèn el cicle d'activitats Rescatem la Memòria, Recuperem la Dignitat. Del 17 al 26 de juliol de 2026, la ciutat acollirà diferents propostes culturals que combinen divulgació, creació artística i recuperació del passat amb la voluntat de preservar la memòria històrica i la dignitat democràtica a través de conferències, propostes literàries, rutes guiades i exposicions, entre d'altres.
Segons informen des de l'Ajuntament de Berga en un comunicat de premsa, la programació es posarà en marxa amb una conferència titulada Els límits dels drets humans en el món actual, a càrrec del director del departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Puigsech Farràs. Serà dimecres, 15 de juliol, a la sala de plens de l'Ajuntament de Berga (19.00 hores). Una altra proposta serà la presentació de la publicació L’Associació de Berguedans a l'exili, a partir dels butlletins (1946-1949), segons el número 3 del Facsímil de l'Àmbit de Recerques del Berguedà i l'Ajuntament de Berga. La presentació de la publicació comptarà amb la participació de Rosa Serra Rotés, historiadora i membre de l'Àmbit, i es durà a terme divendres, 17 de juliol, al Casal Cívic i Comunitari de Berga (18.30 hores).
Homenatge a Mossèn Armengou
Un dels esdeveniments centrals d'aquesta agenda serà l'homenatge a Mossèn Josep Armengou i Feliu (Berga, 1910–1976), qui fou un sacerdot, músic, escriptor i pensador que va dedicar la seva vida al servei del país, de la cultura catalana i de l'Església. Compromès amb la llengua, la història i la identitat de Catalunya, durant el franquisme va impulsar activitats de formació en català i va publicar obres de gran transcendència, com Justificació de Catalunya, El silenci de Catalunya i Nacionalisme català, convertint-se en una de les veus més destacades del pensament catalanista de la seva època.
L'acte es durà a terme amb l'impuls de la Fundació Reeixida, el Casal Panxo i l'Ajuntament de Berga, el 18 de juliol, a la Sala Casino, a les 19.00 hores. Hi participaran Josep Guia (factòtum del PSAN del País Valencià i detingut a Berga en l’homenatge que es va fer al mossèn fa cinquanta anys); Joan Casas (deixeble d’Armengou); Valentí Calderer (amic de la família); Màrius Moneo (familiar) i Jaume Huch (editor d’una part de les obres del mossèn). L’acte serà presentat per Oriol Falguera, president de la Fundació Reeixida, i hi haurà la intervenció musical de Marcel Tuyet.
Aquest record i homenatge a Mn. Armengou també tindrà altres propostes, també emmarcades en el cicle berguedà. D'una banda, el Museu Comarcal de Berga acollirà una exposició dedicada a mossèn Josep Armengou Feliu, dins la commemoració del 50è aniversari de la seva mort. La mostra es titula Mossèn Armengou, el compromís i la memòria i repassa els aspectes principals de la vida i l'obra d’Armengou com a capellà, escriptor, cronista, músic i pensador, a través de fotografies i fragments de la seva producció literària.
L'exposició és a càrrec de l'àrea de Patrimoni Cultural i Museus, amb textos de Màrius Moneo i disseny de l'Estudi Salvador Vinyes, i es podrà visitar des del 17 de juliol al 13 de setembre. La inauguració serà divendres, a les 19.00 hores, al mateix museu. Així mateix, la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet acollirà una exposició bibliogràfica sobre l'obra Crònica menuda de la Ciutat de Berga de Mn. Josep Armengou i Feliu. La mostra es podrà visitar del 13 al 26 de juliol, a l'equipament cultural, i es complementarà amb publicacions de lectures de l'obra d'Armengou, a les xarxes socials de la biblioteca.
Art urbà i ruta pels refugis antiaeris
Finalment, dissabte a partir de les 10.30 hores, s'ha previst una doble activitat. A aquesta hora es presentarà el mural d'art urbà Rescatem la Memòria, Recuperem la Dignitat ubicat a la façana lateral de l'edifici de Cal Morlans (carrer Ciutat, 30). L'artista Quim Turina serà l'encarregat d’elaborar aquest mural, que reproduirà dibuixos amb els quals Quirze Casals il·lustrava els sobres de les cartes que enviava a la seva germana Teresa Casals (Cal Morlans) mentre es trobava a les trinxeres del front de guerra.
A continuació, arrencarà una ruta guiada titulada La construcció dels refugis de Berga durant la Guerra Civil (1936-1939), a càrrec de Rosa Serra Rotés, recorrent els refugis antiaeris situats en diferents emplaçaments de la ciutat, per conèixer el projecte dels refugis dissenyat per l'arquitecte Emili Porta i Galobart, en què consisteix la defensa passiva i altres estratègies de guerra.
El cicle de memòria històrica és impulsat per l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Berga i la comissió de memòria històrica formada per persones a títol individual, organismes i entitats com l'Arxiu Comarcal del Berguedà, Òmnium Cultural del Berguedà, l'Àmbit de Recerques del Berguedà, el Centre d'Estudis d'Avià, la Societat d'Arqueologia del Berguedà i el Casal Panxo. La iniciativa també té el suport de la Generalitat de Catalunya, a través del Memorial Democràtic, i la Diputació de Barcelona.
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