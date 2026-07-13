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Equipaments

Una inundació obliga a tancar el CAP de Gironella

Les visites programades i l'atenció urgent dels usuaris es trasllada al CAP de Puig-reig fins que es resolgui la incidència, amb la previsió de poder reprendre l'activitat demà mateix

Les instal·lacions del CAP de Gironella

Les instal·lacions del CAP de Gironella / ICS Catalunya Central

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Regió7

Gironella

El Centre d'Atenció Primària de Gironella roman tancat aquest dilluns, 13 de juliol. Concretament, l'equipament sanitari està fora de servei per una inundació a les instal·lacions.

Així ho ha fet públic l'Ajuntament de Gironella, a través de les xarxes socials. En la mateixa comunicació, el consistori detalla que "les consultes programades es derivaran al CAP de Puig-reig fins a nou avís". Per part de l'Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central, es confirma que la incidència ha estat causada per una fuita d'aigua que, en efecte, "ha inundat part de les instal·lacions del centre".

D'aquesta manera, s'informa que "l'ICS treballa per reparar l'avaria i restablir l'activitat al CAP Gironella amb la màxima celeritat possible". En aquest sentit, la previsió de l'ens és "poder reobrir el centre demà al matí, amb totes les garanties de seguretat".

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Fins que la reobertura no sigui possible, el CAP de Puig-reig atendrà "tant les consultes programades com l'activitat urgent dels usuaris del CAP Gironella", detallen des de l'ICS.

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