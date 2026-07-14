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Berga torna a amenitzar l'estiu amb cultura
El cicle "Berga viu l'estiu" presenta un programa d'activitats que engegarà el 17 de juliol i s'allargarà fins al 3 de setembre, amb propostes que van de les exposicions a les visites guiades
Regió7
La capital del Berguedà posa en marxa una nova edició del cicle de propostes culturals Berga viu l'estiu. La iniciativa, impulsada per l'Oficina de Turisme i el Museu Comarcal de Berga, té l'objectiu de promoure el coneixement sobre la història i el patrimoni cultural de la ciutat, a la vegada d'oferir espais d'entreteniment al veïnat, amb un seguit d'activitats que compten amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
La programació d’enguany s'allarga del 17 de juliol al 3 de setembre, i disposa d'una oferta que permetrà als assistents aprofundir el seu coneixement sobre elements del patrimoni berguedà. Això es conjuga a través de visites a diferents espais, redescobrint la història de la ciutat i recordant personalitats destacades de la societat berguedana.
El tret de sortida serà en el marc de la commemoració del 50è aniversari de la mort de mossèn Josep Armengou i el 90è aniversari de l'esclat de la Guerra Civil. En concret, més enllà de l'acte central en la seva memòria, s'ha impulsat una mostra titulada Mossèn Armengou, el compromís i la memòria que repassa els aspectes principals de la vida i l'obra d'Armengou com a capellà, escriptor, cronista, músic i pensador, a través de fotografies i fragments de la seva producció literària. L'acte d’inaugural es farà el 17 de juliol, al Museu Comarcal de Berga, a les 19 h.
El mateix equipament cultural ha programat visites guiades gratuïtes per conèixer la història i el patrimoni berguedà. Per exemple, una de les visites recorrerà edificis singulars del nucli històric posant èmfasi en la història de l'art, el 18 de juliol. Una altra proposta permetrà al públic conèixer el llegat de l'arquitecte Emili Porta Galobart, passejant pel barri noucentista projectat al passeig de les Estaselles, el 31 de juliol. També hi haurà una visita nocturna a l'església i el campanar de Sant Francesc sobre la vida de Francesc d'Assís en commemoració dels 800 anys de la seva mort, el 25 de juliol.
Ja a l'agost, una altra activitat proposa alçar la mirada i contemplar façanes que parlen, observant detalls que passen desapercebuts en el dia a dia. Serà el dia 22 d'agost. La programació també inclou dues visites a la serralada de Queralt, una per descobrir l’església romànica de Sant Pere de Madrona, de nit sota la llum de la lluna (28 d'agost); i una altra per conèixer la història del santuari de Queralt (3 de setembre).
Finalment, es permetrà l'accés gratuït a l'exposició permanent de la Patum que acull el Convent de Sant Francesc, els dies 7 i 20 d'agost, coincidint amb les activitats complementàries del Festival de Música Antiga dels Pirineus. Fora de les dates esmentades, l'exposició es podrà visitar els dissabtes i diumenges, d'11.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores. L'entrada té un preu de 5 euros (pels infants fins a 12 anys l'entrada és gratuïta).
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