Serveis
La CGT al Berguedà denuncia el deteriorament de Correus a la comarca per la manca d'efectius
El sindicat s'ha adreçat a les administracions locals perquè facin pressió per garantir el servei postal universal, un dret reconegut per llei, però que creuen que perilla si no es contracta el personal necessari
Regió7
La CGT del Berguedà denuncia que Correus està incomplint el Servei Postal Universal a la comarca a causa de la manca de personal i de la negativa a cobrir baixes, vacances i jubilacions. Així ho alerten en un comunicat de premsa, on asseguren que "aquesta situació provoca que, diàriament, veïns, empreses i administracions de la comarca no rebin la correspondència dins dels terminis que estableix la Llei 43/2010, que garanteix el repartiment postal, com a mínim, de dilluns a divendres".
El sindicat assenyala que l'actual plantilla en actiu a la comarca "és insuficient", i això provoca que "les treballadores són desplaçades contínuament entre municipis per intentar cobrir el servei, fet que agreuja les seves condicions laborals i fa impossible complir amb les obligacions legals de Correus". A la vegada, la CGT també reclama que Correus "prioritza el repartiment de paqueteria comercial per davant de cartes, certificats i notificacions administratives, tot i tractar-se d'un servei públic finançat amb diners públics".
Ara bé, el sindicat adverteix que la situació pot anar a pitjor, ja que segons apunten, "a partir del 16 de juliol, més de la meitat dels barris de Berga es quedaran sense cartera o carter assignat". És per tot plegat que s'han adreçat a les administracions locals, concretament a l'Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà, via instància, per instar-lo que "exigeixin a la direcció de Correus la contractació del personal necessari per garantir un servei públic de qualitat i el compliment de la legislació vigent".
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