Política
Junts votarà en contra del pressupost de Berga per la manca d'execució
La formació lamenta l'incompliment dels compromisos per part del govern local i recalca que el canvi que necessita la ciutat només pot arribar amb les eleccions de l'any que ve
Junts per Berga no revalida la confiança amb l'equip de govern de la capital berguedana. Després de dos anys aprovant consecutivament els comptes del consistori, la formació encapçalada per Ramon Caballé es planta i votarà en contra del pressupost d'aquest 2026. El grup municipal apel·la a la manca d'execució dels projectes pactats els anys anteriors i un incompliment reiterat dels compromisos assolits durant les negociacions, lamentant que la ciutat es troba amb un "govern cansat" i "incapaç de transformar". Per ells, el canvi que necessita la ciutat haurà d'arribar mitjançant les eleccions municipals.
"Potser tindrem pressupost aquest 2026, però Berga té un problema més greu, que és un govern incapaç d'executar les inversions pactades i els acords assolits", ha detallat el portaveu de Junts i cap de l'oposició en una compareixença amb la premsa aquest dimarts, recriminant que "el govern continua acumulant anuncis", però "el més calent continua sent a l'aigüera". "Any rere any, creiem que el govern repeteix curs", reclama Caballé, incidint en un baix compliment dels comptes tot i tenir les eines, amb unes tasques pendents acumulades "que van de la més petita com és pintar una plaça per a taxis davant del CAP, al més gran com és signar el conveni de l'estació d'autobusos".
El grup ha fet un repàs extens d'aquesta feina pendent de fer. La llista l'ha enumerat Queralt Sales, començant per la climatització de la Biblioteca Vinyes i Cluet, la portada d'aigua a Queralt i l'arranjament de la plaça de les Cols. En l'àmbit esportiu, s'han referit a l'adequació del camp de futbol 7, la substitució de la goma del pavelló, la renovació de la superfície d'una de les pistes de tennis i la construcció d'una pista bomba (pump track). També ha citat la remodelació parcial de la plaça de Sant Pere, la millora de la plaça de Santa Eulàlia, l'avenç de les obres als Pedregals o la instal·lació de càmeres de videovigilància en llocs sensibles de la ciutat.
"La ciutat no pot continuar així, amb totes aquestes actuacions encallades", ha emfatitzat el portaveu, valorant que "no es poden pactar noves inversions si no s’han complert les quines hi ha". És per aquest motiu que el grup avança que optarà per un "ferm vot contrari al pressupost", en una proposta que "ja vaticinem que no representaran ni un canvi ni una millora" i que també dubten si es faran realitat, tenint en compte que "de les inversions que vam pactar, la majoria, o no hi ha res, o no s'ha fet, o s'han encallat". A més, també retreuen que "tot el que hi havia al pressupost serà pràcticament el mateix aquest 2026, en una versió 2.0" i és per això que "nosaltres no hi podem votar a favor". És per tot plegat que Caballé sentencia que "a Berga li cal un canvi, i aquest canvi serà el maig del 2027".
El ple extraordinari de pressupostos a l'Ajuntament de Berga s'ha convocat per aquest dijous, 16 de juliol, a les 18.00 hores. Tot apunta que el resultat de la votació serà favorable, gràcies als vots dels grups de la CUP, ERC i el PSC, gràcies al pacte anunciat ara fa un mes.
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