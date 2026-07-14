Política
Patrocini Canal, alcaldessa d'Avià, no es tornarà a presentar a les municipals després de 16 anys al càrrec
La batllessa tancarà una etapa de 16 anys al capdavant de l'ajuntament beneint una nova candidatura independent anomenada Ara Avià, que situa com a alcaldable a Marc Serra
Patrocini Canal, alcaldessa d'Avià des de l'any 2011, no es presentarà a les eleccions municipals de 2027. Tampoc hi concorreran les seves sigles, Som Avià, una candidatura independent consolidada i amb presència també al Consell Comarcal del Berguedà. Ara bé, el seu espai electoral ja té una alternativa. Es tracta d'Ara Avià, una altra agrupació d'electors que, en aquest cas, estarà liderada per Marc Serra.
"Després de setze anys treballant per Avià, considero que la meva etapa al capdavant de l'Ajuntament s'ha acabat i que toca un canvi", assenyala Canal en un comunicat de premsa on s'anuncia el pas de la batllessa, qui afegeix que, si bé deixarà la primera línia de la política municipal, "sempre que em necessitin, hi seré". En aquest sentit, ha beneït la nova candidatura ocupant el simbòlic darrer lloc de la llista, i afirmant que va ser ella mateixa qui va suggerir a Marc Serra que fos alcaldable. "Estic contenta que acceptés la meva proposta", remarca.
Marc Serra (Avià, 1977) té una sòlida trajectòria professional i arrelament al municipi. És enginyer de Camins, Canals i Ports i professionalment exerceix com a caporal dels Bombers de la Generalitat al parc de Berga. Molt vinculat des de sempre a la vida social i cultural d'Avià, Serra ha format part de diferents entitats del poble. Actualment, presideix el Motoclub Foc i Fuegu. És cocreador de la plataforma de participació ciutadana Wedecide. En l'àmbit personal, està casat i és pare de dos fills.
"Quan m'ho va plantejar, li vaig dir que si aconseguia formar un equip ben potent, segurament assumiria el repte", apunta l'alcaldable. I com que així ha estat, Serra comparteix que fa aquest pas per un fort component vocacional i de compromís: "Em fa il·lusió optar a ser l'alcalde del meu poble, des que era petit que deia que volia ser-ho", confessa. També diu que assumeix aquest repte "per responsabilitat, per aportar el meu gra de sorra a la gestió municipal i contribuir al progrés d'Avià".
Un equip cohesionat
Serra afirma que ha construït una candidatura humana formada per persones conegudes al poble, triades estratègicament pel seu perfil professional. "He fet un equip de persones amb les quals ens tenim confiança, aquesta és la base. Alhora, són especialistes en els seus àmbits, gent treballadora amb la qual volem gestionar l'Ajuntament si Avià ens fa confiança", destaca. Així, la formació ja té planificada l'estructura d'un eventual govern municipal, conformada per: Marc Serra (Coordinació, Urbanisme, Obres majors i Subvencions); Marc Vila (Economia, Personal, Governació i Hisenda); Sara Subirana (Cultura, Participació i Educació); Pere Badia (Brigada, Obres menors i Serveis); Aran Capdevila (Joventut i Festes); Xavi València (Esports i Equipaments); Josep Subirana (Innovació, Desenvolupament, Comerç Local i Sostenibilitat); Judit Solà (Associacions, Activitats municipals esportives, Barris i Colònies); Toni Bascompte (Pagesia i Medi Ambient); Sergi Caellas (Comunicació i Xarxes); Goreti Solà (Salut, Gent Gran i Serveis Socials). La llista de reserves es tancarà amb el suport de Ramon Xandri, Quirze Prat, Sílvia Altarriba i, finalment, la mateixa Patrocini Canal,
L'equip d'Ara Avià ja es troba actiu. Asseveren que ja treballen en la redacció del seu programa electoral, un document que volen que neixi també des del mateix teixit veïnal. "La nostra expectativa és poder governar i creiem que tenim un equip molt potent. Farem un bon programa, la gent ja ens està fent propostes", apunta Serra.
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