Meteorologia
El Berguedà es planta al pitjor dia de l'onada de calor passant una nit tropical
La mínima no ha baixat de 24 graus a l'estació meteorològica de Queralt o de 21 a la Quar, amb unes temperatures que continuen a l'alça i els avisos de perill emesos pel Meteocat
Fa molta calor. Aquesta és la conclusió ràpida a la qual ha pogut arribar qualsevol persona les darreres hores. I té tota la raó. Aquest dimecres, 15 de juliol, s'assoleix la pitjor jornada de l'actual onada de calor. Però, ja la passada nit, s'ha evidenciat que la temperatura no afluixava. Al Berguedà es pot parlar, de forma general, de nit tropical.
Segons les dades registrades per les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), s'ha assolit el que s’anomena nit tropical —quan la temperatura mínima no baixa dels 20 graus— en tres de les cinc estacions que té la xarxa al Berguedà.
Al Santuari de Queralt (1169 m), la temperatura mínima d'aquesta matinada s'ha assolit a les 04.45 hores, quan el termòmetre ha marcat 24,0 graus. A les 08.59 hores, el registre era de 28,8 graus. A la Quar (872 m), la mínima ha estat de 21,2 graus, marcada a les 03.26 hores. A partir d'aquí, el mercuri ha anat a l'alça, arribant a marcar 29,9 graus a les 08.51 hores. Tampoc han aconseguit baixar dels 20 graus a Gisclareny (1388 m), tot i que els ha fregat. Concretament, la xifra més baixa han estat els 20,6 graus a les 04.08 hores. A les 08.52 hores, el termòmetre ja en marcava 30,8.
Les estacions de Guardiola de Berguedà (787 m) i el Clot del Moro (dins el terme de Castellar de n'Hug i a 940 metres) sí que han baixat d'aquesta marca del 20. La mínima de Guardiola s'ha assolit a les 04.31 hores, amb 16,6 graus, mentre que a Castellar s'han quedat amb els 16,9 de les 04.45 hores. Ambdós equipaments han restat per sota dels 20 des de la mitjanit i fins a les sis del matí, aproximadament.
Un altre dels punts d'observació consultables és l'estació de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ubicada a Berga, on es recull que la mínima d'aquesta passada nit han estat al tomb dels 22 graus, assolits ja a les 07.00 hores. Així mateix, l'estació municipal d'Avià indica que la mínima d'aquest dimecres s'ha registrat a les 05.00 hores, amb 23 graus.
Previsió poc optimista
La situació meteorològica no sembla que hagi de millorar les pròximes hores. El Meteocat ha actualitzat l'avís de situació de perill per calor situant el Berguedà al nivell mitjà, en la franja de les 12.00 a les 18.00 hores. El mateix organisme també ha fet pública una advertència per calor nocturna de cara la pròxima nit, amb un nivell de perill mitjà estès a pràcticament tota Catalunya i que també engloba la comarca. L'avís comprèn la franja entre les dues de la matinada i les vuit del matí del 16 de juliol.
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