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Cremen unes fustes en una casa abandonada a Puig-Reig

Es tracta d'una edificació a mig construir i el foc no ha provocat ferits

Els Bombers treballant en l'extinció del foc a Puig-Reig

Els Bombers treballant en l'extinció del foc a Puig-Reig / Bombers de la Generalitat

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Eduard Font Badia

Manresa

Unes fustes i material divers han cremat aquesta tarda en una casa en construcció abandonada a Puig-Reig. L'avís s'ha donat prop de dos quarts de sis de la tarda al carrer Girona.

Els Bombers s'hi han desplaçat amb dues dotacions que han extingit les flames sense més problemes. L'edifici és de dues plantes, i el foc s'ha declarat a la segona. No s'han hagut de lamentar ferits.

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