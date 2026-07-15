Medi natural
Els ajuntaments afectats per la rierada de Corpus reclamen a l'ACA que actuï urgentment per restaurar les lleres
Els onze consistoris han elaborat un manifest que ha rebut el suport de la resta de municipis en el qual lamenten que l'ens no s'està implicant al ritme necessari, resultant en espais plens de restes vegetals que augmenten el potencial de dany en eventuals nous aiguats
Els ajuntaments de Sant Jaume de Frontanyà, la Pobla de Lillet, Castell de l'Areny, la Nou de Berguedà, Borredà, Vilada, Berga, la Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès i Puig-reig han signat un manifest conjunt per reclamar a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que acceleri els treballs per a la restauració de les lleres afectades per la rierada de Corpus. El text s'ha donat a conèixer en acabar el Consell d'Alcaldies del Berguedà celebrat aquest dimecres a la tarda a Santa Maria de Merlès, justament per visibilitzar el suport de la comarca amb aquests pobles que, si bé assenyalen que ja estan avançant en la seva part de la feina, lamenten que l'ens català no s'està implicant al ritme necessari.
L'alcaldessa de Santa Maria de Merlès, Sara Costa, ha estat l'encarregada de posar veu al manifest. L'escrit comença posant sobre la taula el malestar per la gestió per part de l'ACA "abans, durant i després de l'episodi de pluges intenses" dels dies 4 i 5 de juny, afirmant que "les zones més afectades pel temporal no estaven preparades ni molt menys per la virulència d'aquest". Per això, posen sobre la taula que es facin actuacions de manteniment periòdiques, amb l'objectiu d'"evitar que es repeteixin situacions com les viscudes", sigui amb gestió directa de l'ACA o establint mecanismes que permetin a propietaris i administracions locals intervenir amb menys "traves administratives". "La solució no pot limitar-se a actuar després de cada desastre", reclamen.
Els batlles i batllesses asseguren que, actualment, les lleres acumulen "troncs i arbres de grans dimensions als marges i en punts crítics", que "representa un risc evident" en cas de nous aiguats importants, pel fet que "tornarà a ser arrossegat, provocarà taps als ponts i causarà noves destrosses que els municipis no podem continuar assumint". En aquest sentit, reconeixen que "som plenament conscients del valor ambiental dels ecosistemes fluvials i defensem la conservació de la vegetació de ribera", retraient les paraules emprades per part de l'ACA en una de les darreres reunions on acusaven les corporacions de voler convertir les rieres en canals sense vegetació. "El que demanem és una gestió responsable que garanteixi la seguretat i la funcionalitat de les lleres", diuen al respecte.
Posar fil a l'agulla, amb rigor
En darrera instància, el manifest apunta que l'acord assolit per a la restitució dels desperfectes generats es repartiria de tal manera que l'ACA retiraria aquesta vegetació acumulada i els ajuntaments repararien les passeres impactades. En aquest sentit, reclamant que si bé "els ajuntaments, amb el suport de la Diputació, ja estem assumint la restauració dels ponts afectats", per part de l'ACA, "la retirada dels arbres i de les restes vegetals ha estat clarament insuficient". "Només s'ha actuat puntualment sobre alguns exemplars de grans dimensions, mentre que la major part de la llera continua plena de troncs, branques i restes vegetals que dificulten el pas de l'aigua, degraden l'entorn i representen un risc evident", asseveren.
Així, els onze ajuntaments signants detallen que "restem a l'expectativa de les actuacions que es puguin dur a terme arran de la resolució emesa pel director de l'ACA el dia 23 de juny, en la qual s'ordena l'actuació immediata per a la restitució del domini públic hidràulic i s'hi destinen els recursos necessaris per fer-ho", considerant que "les actuacions executades fins ara han estat de mínims en algunes zones i completament inexistents en d'altres".
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