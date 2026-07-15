Transició energètica
Més de mig milió d'euros per crear infraestructures d'energia solar a Bagà
La corporació ha resultat beneficiària d'una subvenció de la Diputació de Barcelona amb la qual té previst instal·lar més plaques fotovoltaiques en edificis municipals i crear nova infraestructura
Regió7
L'Ajuntament de Bagà ha resultat beneficiària d'una subvenció de 521.421,51 euros atorgada per la Diputació de Barcelona, en el marc de la tercera edició del Programa Sectorial Renovables 2030. Aquesta important injecció econòmica es destinarà íntegrament a l'ampliació i creació d'infraestructures d'energia solar al municipi.
Segons recull el consistori en un comunicat de premsa, aquests ajuts tenen per objectiu que les corporacions locals puguin tirar endavant actuacions per reduir significativament les emissions de gasos d'efecte hivernacle dels equipaments i infraestructures municipals. També busquen finançar els projectes per augmentar la producció d’energia renovable i millorar l'eficiència energètica, com també fer un pas endavant en la reducció de consum de l'enllumenat públic.
En el cas del projecte baganès, es preveu ampliar les instal·lacions fotovoltaiques que ja funcionen al pavelló municipal i a la nau de la brigada, amb l'objectiu d'assolir una potència de generació de 100 kW. D’altra banda, es construirà una nova coberta fotovoltaica a la zona esportiva que sumarà uns altres 100 kW de potència. Aquesta nova estructura tindrà un doble benefici per als veïns: a més de produir energia neta, permetrà cobrir dues de les tres pistes de pàdel municipals, millorant el servei als usuaris.
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