Política
L'Ajuntament de Berga inclou en el pressupost de 2026 els primers passos per a la transformació del carrer del Roser
El capítol d'inversió suma 5,3 milions d'euros i també incorpora els treballs de modernització del polígon, l'ampliació del projecte dels Pedregals i la climatització de la biblioteca entre les actuacions de més import
L'Ajuntament de Berga ha presentat aquest dijous el detall del pressupost de la corporació per l'any 2026. L'equip de govern els porta a aprovació aquesta tarda, en el decurs d'un ple extraordinari, en el qual s'ha assegurat que tirin endavant garantint el suport dels tres regidors del PSC pactant un seguit de propostes. A grans trets, es tracta d'uns comptes expansius amb un capítol d'inversions al tomb dels 5,3 milions d'euros, amb els quals s'ha buscat actuar "sense generar deute".
Una de les partides més destacables és la vinculada amb el condicionament del carrer del Roser. Es tracta d'una proposa inclosa en el Pla de Mandat de l'actual govern, conformat per la CUP i ERC, dins l'eix de projectes per propiciar que Berga sigui "una ciutat de barris vius". Segons ha precisat el regidor d'Hisenda, Moisès Masanas, s'han reservat 155.000 euros dels disponibles del Programa General d'Inversions (PGI) de la Diputació de Barcelona (DiBa). Ara bé, cal tenir present que aquesta suma permetrà només executar els primers passos per a la reurbanització completa que requereix aquesta via, des de la plaça de la Creu i fins on comença la carretera de Solsona, incloent-hi també una part de la plaça dels Països Catalans.
"El carrer del Roser s'ha de reurbanitzar", ha confirmat el regidor d'Urbanisme i alcalde accidental, Aleix Serra, qui recalca que si bé el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible ja es refereix explícitament a aquests treballs, "tampoc hi ha gaires sorpreses perquè tenim una vorera que fa uns 30 o 40 centímetres d'amplada, i això no és possible avui dia". Així, la idea general és fer realitat un format de plataforma única en el qual "es pugui ampliar bastant l'espai per a vianants, s'eliminin desnivells i que pugui mantenir el trànsit de vehicles, sacrificant segurament algun lloc d'aparcament i veient on posem aquests cotxes". En definitiva, convertir el camí del Roser en "un carrer més accessible, còmode i bonic". A hores d'ara, el projecte s'està redactant, i si bé encara no es pot parlar de cap xifra, Serra té clar que s'haurà de tirar endavant per fases. Sigui com sigui, la idea és arrencar des de la plaça de la Creu. També s'espera posar en marxa un procés de debat amb la resta de formacions, així com agents d'interès i el veïnat, tenint en compte que seran unes obres que comportaran incomoditats durant un temps considerable.
Urbanisme i equipaments, els grans àmbits d'acció
El mateix capítol d'inversions inclou altres actuacions principalment emmarcades sota el paraigua de l'arranjament urbanístic i la millora dels equipaments municipals. La gran partida d'enguany és la quina es dedicarà a la modernització del Polígon Industrial de la Valldan, que mitjançant la subvenció provinent del Programa Sectorial de la DiBa i altres ajuts (PUOSC i convocatòria de la xarxa d'aigua) queden totalment finançades. La suma frega els 2 milions d'euros. A més, també s'ha hagut d'incloure als comptes, tot i que tingui finançament extern, la climatització de la Biblioteca Vinyes i Cluet, amb un valor total de 337.000 euros que assumeix la Diputació.
En l'àmbit de l'urbanisme abasta partides com l'ampliació del projecte d'urbanització dels Pedregals per valor de 350.000 euros, que es destinaran principalment a ajustar l'increment de costos per l'adequació de la instal·lació elèctrica, als 150.000 euros per arranjar voreres —xifra oberta i combinable amb l'apartat de manteniment en el qual també es preveuen tasques de pintura viària i una nova campanya d'asfaltatge—. Altres propostes més concretes són l'adequació de la plaça de Santa Eulàlia (240.000 euros), l'arranjament de la plaça de les Cols (210.000 euros) i la remodelació dels murs de la plaça de Sant Pere (200.000 euros).
Pel que fa als equipaments, es preveu destinar 258.000 euros, finançats en gran part amb subvencions, per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en edificis municipals. També, dins el Pla de xoc per a la millora d'instal·lacions esportives de la Generalitat, es podrà cobrir la millora de l'accessibilitat de la piscina municipal. A més, els comptes tornen a recollir la substitució del terra del pavelló vell, igualment amb ajut extern, i que frega els 100.000 euros d'inversió. Finalment, es recullen les actuacions de millora de la climatització de la Residència Sant Bernabé, la substitució de la caldera i l'adquisició d'un generador elèctric, pactades amb l'oposició i cobertes amb l'herència d'una antiga usuària a favor del centre.
Un "pressupost de ciutat"
Tenint en compte les iniciatives previstes, així com les bases de mantenir un bon servei l'any vinent, electoral, en cas que no s'aprovi cap altre pressupost el que queda de mandat, Serra i Masanas han reivindicat el bon resultat de la proposta. "És un pressupost de ciutat", ha declarat el titular d'Hisenda, qui ha recordat que si l'elaboració i negociació s'ha allargat tant és perquè s'ha hagut de lligar molt bé, des del punt de vista tècnic, el compromís de certes partides que es cobriran amb subvencions repartides en diferents anualitats, tenint en compte la situació de Pla d'ajust.
Per la seva banda, l'alcalde accidental ha avançat que, malgrat que ara es pugui parlar de tots aquests projectes, tenint en compte que la majoria tot just tenen el projecte o s'estan redactant, l'execució a final d'any serà baixa. "Un pressupost s'ha de fer tenint en compte actuacions que tenen un recorregut llarg de tramitació. No ens ha de sorprendre que arribem a final d'any i s'hagi fet poca execució, però no es pot fer d'una altra manera", ha dit. En aquest sentit, Serra ha indicat que les obres que tenen més números d'avançar més aviat són la de la biblioteca i la de la plaça de Sant Pere.
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