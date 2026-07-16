Salut
L'Hospital de Berga facilita l'inici de la rehabilitació a casa amb vídeos i exercicis guiats
El Servei de Rehabilitació del centre ha creat unes pautes terapèutiques per a lesions freqüents de baixa complexitat que es poden desenvolupar des del mateix dia del diagnòstic
Regió7
L'Hospital de Berga ha posat en marxa una nova iniciativa per facilitar que les persones amb determinades lesions musculoesquelètiques puguin començar el procés de recuperació des de casa, a partir del mateix dia del diagnòstic de l'especialista. El projecte consisteix en l'elaboració de vídeos demostratius i fulls informatius amb exercicis terapèutics guiats pels professionals del Servei de Rehabilitació del centre. Aquest material s'entrega a les persones usuàries perquè puguin començar a realitzar els exercicis de manera segura i adequada, afavorint la seva recuperació i autonomia.
Mitjançant un comunicat de premsa, des de l'Hospital detallen que, en aquesta primera fase, s'han desenvolupat recursos per a quatre patologies de baixa complexitat, però molt prevalents. Es tracta de la fasciïtis plantar, la gonàlgia (dolor de genoll), la trocanteritis i el reforç muscular de l'extremitat inferior. Els exercicis proposats "tenen com a objectiu ajudar a reduir el dolor, mantenir o millorar la funcionalitat, i afavorir una millor evolució de la lesió fins i tot abans de començar les sessions de fisioteràpia a l'Hospital, si són necessàries", indiquen. Així mateix, des del centre assenyalen que, els mesos vinents, aquest programa s'ampliarà amb material dedicat a altres lesions i afeccions habituals.
Segons les dades disponibles, el Servei de Rehabilitació de l'Hospital de Berga va atendre més de 1.200 persones durant l'any 2025 en sessions de fisioteràpia ambulatòria. En aquest sentit, apunten que "la incorporació d'aquests materials afavorirà una gestió més eficient de la demanda assistencial" i també "contribuirà a millorar la qualitat de vida dels pacients des del diagnòstic, a optimitzar el temps d'espera fins a l'inici de la rehabilitació hospitalària i a fomentar un paper més actiu de la persona en la seva recuperació".
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