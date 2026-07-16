Política
Llum verda al pressupost de Berga pel 2026
Els grups de la CUP, ERC i PSC validen el seu pacte davant els tres altrs grups de l'oposició que han criticat el format de la convocatòria i han lamentat que bona part dels projectes siguin un calc dels darrers comptes
L'Ajuntament de Berga ja té pressupost del 2026. El plenari, reunit extraordinàriament aquest dijous, s'ha valgut del pacte anunciat prèviament entre l'equip de govern, CUP i ERC, amb el PSC per validar una proposta que creix lleugerament respecte de l'any anterior fins a superar els 26 milions d'euros. La resta de grups del plenari han optat per un esperat vot en contra, lamentant la repetició del capítol d'inversions i criticant la convocatòria per urgència.
Novament sota la batuta de l'alcalde, Ivan Sànchez, el primer punt de l'ordre del dia ha consistit a votar aquesta urgència. Junts per Berga, Berga Grup Independent i el regidor no adscrit han coincidit a valorar que no era de menester, i han retret que han rebut la convocatòria formal avui, a les 11 del matí. "La urgència era anar de vacances", ha etzibat la portaveu de BeGI, Judit Vinyes, qui ha presentat un recurs de reposició en contra de la convocatòria, declarant-ne la nul·litat. Des de l'equip de govern, Aleix Serra ha entomat els retrets, però ha puntualitzat que la manca de documentació per treballar el posicionament no era un motiu per estar en contra d'aquesta forma de convocatòria, tenint en compte que havien compartit l'estructura del pressupost a l'abril, que l'anterior ple ja es va donar a conèixer l'objectiu de convocar el ple durant el juliol, i que el dimarts es va facilitar el detall dels comptes.
Havent superat aquest primer tràmit, els regidors d'Hisenda i Urbanisme, Moisès Masanas i Aleix Serra, han procedit a presentar públicament el pressupost. Masanas ha recalcat que "la voluntat ha estat sempre fer un pressupost que garanteixi l'estabilitat, millori la vida de les persones, i no incrementi el deute", mentre que Serra ha assenyalat que el capítol d'inversions manté com a prioritats "les millores d'equipaments municipals, de places i carrers, i al barri vell". Des de l'equip de govern també s'ha agraït novament el suport dels socialistes, reconeixent que "han fet propostes entenent la situació de l'Ajuntament i les necessitats de la ciutat, sense anar a màxims als quals no podíem arribar". "Estem satisfets d'haver arribat a un acord", ha valorat el portaveu del PSC, Marc Ortega, celebrant que les seves aportacions han contribuït a millorar els comptes. Ortega també ha reivindicat l'objectiu de "fer política útil" que pregona el grup distingint l'oposició del bloqueig i reivindicant la voluntat de "posar Berga i la ciutadania per davant".
Aquesta complicitat ha estat absent en les intervencions de la resta de grups del plenari. Per part de Junts, Ramon Caballé ha exposat que després de fer confiança els dos últims anys, la baixa execució els impedeix tornar a donar el vistiplau al pressupost. "Avui ens hauria agradat ser-hi, però no hi podem ser", ha dit, criticant un cop més l'incompliment dels acords per part del govern. Per la seva banda, Vinyes ha reclamat que "el 87% de les inversions són idèntiques als darrers pressupostos", qüestionant "com hem pogut trigar tant". A més, ha recordat que la seva única condició per donar-hi suport era que es licités el servei de grua municipal. Finalment, Lluís Minoves ha lamentat no haver rebut resposta respecte de les seves propostes de negociació, observant que "l'Ajuntament hauria de tenir full de ruta de present i futur, i no el tenim" i llegint els comptes "amb una finalitat de subsistir, però no d'avançar".
En resposta, Masanas ha recordat la dificultat tècnica a l'hora d'encaixar subvencions repartides en diferents anualitats amb la situació de Pla d'ajust, però remarcant que el pressupost és precís i "no hi ha un problema de desajust". Serra també ha incidit en els processos de les administracions públiques de cara a planejar projectes i fer-los realitat, i incidint que s'han prioritzat propostes necessàries i assumibles. Culminat el debat, s'ha procedit a la votació, en la qual s'ha donat llum verda al pressupost amb els vots favorables de la CUP, ERC i PSC, i el vot contrari de Junts, BeGI i el regidor no adscrit.
La cloenda de la sessió ha estat a càrrec de Sànchez, amb una dissertació sobre les maneres de fer política i en forma de consell electoral a totes les formacions, tenint en compte que no es presentarà a la reelecció. "La CUP va guanyar perquè va fer política útil, votant a favor en moltes coses tot i que hi havia majoria absoluta", ha afirmat, valorant que "a vegades, pot ser més útil intentar treballar en positiu per la ciutat". "Per ideologia, hi ha coses que ens separen, però a tots ens uneix la ciutat de Berga", ha sentenciat.
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