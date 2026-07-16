S'acaben les feines de neteja de l'arbrat arrossegat per la riuada de primers de juny
L'Agència Catalana de l'Aigua ha invertit 25.000 euros en la neteja
L'Agència Catalana de l'Aigua ha finalitzat les actuacions que s’han dut a terme per netejar els cursos afectats per la riuada del passat 4 de juny. S'han fet tasques de neteja de les lleres a la riera de Merlès, la riera de Borredà i el torrent de Solls, afluent del riu Arija, tots tres cursos fluvials de la conca del riu Llobregat. Aquestes intervencions han permès eliminar acumulacions de vegetació i troncs que comprometien el correcte pas de l’aigua.
L'import total de les actuacions executades per a la retirada de materials acumulats i la recuperació de la capacitat de drenatge dels punts afectats ha estat superior als 25.000 euros, i han estat les actuacions més urgents. Per això, la setmana que ve podrien començar ja altres tasques de restauració de la zona que va patir els efectes dels aiguats.
Les tasques, executades al llarg de tres setmanes, han consistit principalment en la retirada d’arbres caiguts, restes vegetals i altres elements arrossegats pels aiguats que havien quedat acumulats aigües amunt d’infraestructures de pas. L’objectiu ha estat restablir la capacitat de desguàs dels cursos fluvials i reduir el risc d’obstruccions i de noves afectacions en cas de noves precipitacions. Són tasques de neteja de les lleres, i no de reconstrucció de les estructures afectades per la crescuda.
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