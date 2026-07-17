Educació
Nova convocatòria del curs de monitor de lleure al Berguedà
La formació es desenvoluparà entre els mesos de setembre i novembre, en format semipresencial i de cap de setmana, i també es disposa d'una línia d'ajuts per reduir el cost de la inscripció als empadronats a la comarca
Regió7
El Consell Comarcal del Berguedà i l'Ajuntament de Berga, a través de l'Oficina Jove del Berguedà, promouen una nova edició del Curs de Monitor/a d'Activitats d'Educació en el Lleure Infantil i Juvenil. Aquesta formació s'organitza cada dos anys amb l'objectiu de garantir el relleu educatiu i associatiu al territori, i obrirà les inscripcions dilluns vinent, 20 de juliol i es podrà completar fins al 30 d'agost a través del web de l'Escola de l'Esplai Verge Blanca.
Segons apunten les administracions en un comunicat de premsa, enguany la proposta se centra exclusivament en l'obtenció del títol de monitor/a, una acreditació oficial expedida per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. El curs s'adreça a persones majors de 18 anys interessades a participar en l'educació d'infants i joves en espais de lleure com ara colònies, casals, centres d'esplai, escoles, moviments educatius o altres entitats juvenils. A més, aquesta titulació també permet treballar en menjadors escolars, el que suposa una bona oportunitat per als joves que vulguin orientar la seva carrera professional cap aquest àmbit.
La formació té una durada total de 310 hores, repartides entre una etapa lectiva de 150 hores i una de 160 hores de pràctiques en entitats de lleure autoritzades. En concret, s'aportaran les eines necessàries per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats educatives, promovent valors com el treball en equip, la participació, la inclusió i la prevenció de riscos. El curs es desenvoluparà entre els mesos de setembre i novembre a la Casa de Colònies Llar del Pare Coll de Borredà, en format semipresencial i de cap de setmana.
Amb la voluntat de facilitar-hi l'accés i reforçar el teixit associatiu local, es manté una línia d'ajuts econòmics destinada a les persones empadronades als 31 municipis de la comarca. Aquest suport contribueix a reduir el cost de la inscripció i afavoreix la incorporació de nous monitors i monitores als projectes educatius del territori. En paral·lel, les corporacions recalquen que la iniciativa vol donar resposta a la necessitat de continuar formant professionals i persones voluntàries que desenvolupen una tasca educativa essencial en les activitats de lleure de la comarca, sent també una oportunitat perquè els joves adquireixin competències pedagògiques, de lideratge i de dinamització de grups.
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