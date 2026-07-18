Els bombers assisteixen dues persones lesionades a Cercs i a la Molina
Una persones estava fent activitats a la Via Berga del Berguedà, a prop del Pont de Pedret, i l'altra, s'ha accidentat anant en bicicleta
E. B.
Una persona ha demanat assistènsia per una lesió en un peu que l'impedia caminar a la zona de la Via Verda del Llobregat, a prop del refugi de Pescadors del Pont de Pedret, al terme de Cercs. El camí segueix l'antic traçat del ferrocarril. En aquest cas hi ha intervingut Bombers i el SEM per fer l'atenció sanitària. L'incident ha tingut lloc poc abans de les 5 de la tarda.
D'altra banda, el SEM també ha hagut d'actuar en un accident de bicicleta a la Molina, a l'estació d'Esquí. En aquest cas, la persona ferida presentava una forta contusió a la zona de les costelles. L'avís l'ha rebut Bombers, però l'atenció sanitària també ha anat a càrrec del SEM.
Després de molts dies d'activitat dels cos de bombers pels incendis forestals arreu del país, aquest dissabte ha estat un dia de relativa treva en aquest aspecte.
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