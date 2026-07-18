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Rescaten un excursionista ferit al turmell mentre feia una ruta a Cercs

Els Bombers de Berga l'han evacuat des del Refugi dels Pescadors perquè una ambulància del SEM el traslladi a un centre hospitalari

Bombers de la Generalitat

Bombers de la Generalitat / Arxiu/Bombers de la Generalitat

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Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Berga

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dissabte a la tarda en el rescat d'un excursionista que ha resultat ferit al turmell mentre feia una ruta pel terme municipal de Cercs i que, a causa de la lesió, no ha pogut continuar caminant.

Segons han informat els serveis d'emergència, l'afectat es troba al Refugi dels Pescadors, situat a uns 526 metres d'altitud. Fins a aquest punt s'hi ha desplaçat una dotació dels Bombers del parc de Berga, que s'encarrega d'evacuar l'excursionista. Un cop completat el rescat, el ferit serà traslladat fins al punt on espera una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que s'encarregarà de portar-lo a un centre hospitalari perquè rebi assistència mèdica.

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L'avís de l'incident s'ha rebut deu minuts abans de les cinc de la tarda i, de moment, no han transcendit més dades sobre l'estat de salut de l'excursionista ni sobre les circumstàncies en què s'ha produït la lesió.

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