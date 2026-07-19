El parc del Lledó, de Berga, viu una exhibició d'esport urbà i acrobàtiques
Els salts i les acrobàcies són espectaculars i van fer viure un vespre d'adrenalina a la capital berguedana
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Regió7
Berga
El Parc del Lledó de Berga ha viscut aquest dissabte la primera edició de l’Unreal Bike Fest, un espectacle d'acrobàcia d'esports urbans.
La jornada incloïa cursets, fira de marques i botigues, furgoteques, música en directe i DJ que van animar la zona durant el dia i al vespre va arribar el moment de l'espectacle de Dirt Jump, amb les acrobàcies, salts i l'adrenalina que els esportistes van trasmetre al públic.
La voluntat dels organitzadors és que el festival es pugui consolidar i sigui un referent en aquests esports urbans al Berguedà. Unreal Bike Fest és un projecte impulsat per Unreal Bike Show amb la col·laboració de Munt d’arts, l’Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà.
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