Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Oriol JunquerasFinal MundialUManresaLa OdiseaPi de les Tres BranquesPisos a Manresa
instagramlinkedin

El parc del Lledó, de Berga, viu una exhibició d'esport urbà i acrobàtiques

Els salts i les acrobàcies són espectaculars i van fer viure un vespre d'adrenalina a la capital berguedana

L’Unreal Bike Fest a Berga, en imatges

L’Unreal Bike Fest a Berga, en imatges

Veure Galeria

L’Unreal Bike Fest a Berga, en imatges / Albert Obradors

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Berga

El Parc del Lledó de Berga ha viscut aquest dissabte la primera edició de l’Unreal Bike Fest, un espectacle d'acrobàcia d'esports urbans.

La jornada incloïa cursets, fira de marques i botigues, furgoteques, música en directe i DJ que van animar la zona durant el dia i al vespre va arribar el moment de l'espectacle de Dirt Jump, amb les acrobàcies, salts i l'adrenalina que els esportistes van trasmetre al públic.

Notícies relacionades

La voluntat dels organitzadors és que el festival es pugui consolidar i sigui un referent en aquests esports urbans al Berguedà. Unreal Bike Fest és un projecte impulsat per Unreal Bike Show amb la col·laboració de Munt d’arts, l’Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La beguda que hidrata més que l'aigua i que has de prendre a l'estiu per a calmar la set
  2. Un vídeo gravat pels ADF en un foc al Bages es converteix en un fenomen viral internacional
  3. Ayoub Shimi, pare d'un menor d'11 anys, que viu a Manresa en una tenda de campanya: «Un nen no pot estar al carrer»
  4. Els arquitectes a Manresa alerten: 'Avui no surt a compte fer pisos que no siguin per a persones que puguin pagar preus elevats
  5. Un accident entre una moto i dos cotxes obliga a tallar la C-55 a Castellbell i el Vilar
  6. Castellbell ha hagut de tancar el bany a les piscines quatre dies per la presència de defecacions
  7. Tres hospitals de Barcelona centralitzen l’antídot contra els escurçons, presents també a la Catalunya central
  8. Descobreix l'indret amagat de la Costa Brava que molt poca gent coneix: un paradís amb aigua turquesa i cristal·lina

El parc del Lledó, de Berga, viu una exhibició d'esport urbà i acrobàtiques

El parc del Lledó, de Berga, viu una exhibició d'esport urbà i acrobàtiques

L’Unreal Bike Fest a Berga, en imatges

L’Unreal Bike Fest a Berga, en imatges

El greu error que cometem en demanar una cervesa: sense escuma perd aroma, sabor i frescor

El greu error que cometem en demanar una cervesa: sense escuma perd aroma, sabor i frescor

De tatuar-se De la Fuente a tenyir-se de rosa: les promeses més esbojarrades dels jugadors si guanyen el Mundial

De tatuar-se De la Fuente a tenyir-se de rosa: les promeses més esbojarrades dels jugadors si guanyen el Mundial

Així va ser l'acte en homenatge al mossèn Armengou

Així va ser l'acte en homenatge al mossèn Armengou

Dispositiu de seguretat reforçat dels Mossos per a la final del Mundial i les celebracions a Barcelona i altres municipis

Dispositiu de seguretat reforçat dels Mossos per a la final del Mundial i les celebracions a Barcelona i altres municipis

Troben una dona morta de forma violenta en un camp de panís

Troben una dona morta de forma violenta en un camp de panís

A quines televisions i ràdios es pot seguir la final del Mundial entre Espanya i Argentina?

A quines televisions i ràdios es pot seguir la final del Mundial entre Espanya i Argentina?
Tracking Pixel Contents