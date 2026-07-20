Societat
Compte enrere per la 47a edició de la Cursa del Cor de Gironella
És una de les cites esportives més consolidades del municipi, marcada pel seu caràcter popular i social
Regió7
Gironella viurà aquest divendres una de les seves cites esportives més consolidades. Es tracta de la Cursa de Sant Jaume - Memorial Quim Raïch, també coneguda popularment com la Cursa del Cor. Aquesta prova és de les més antigues de Catalunya, especialment dins l'àmbit de les competicions populars urbanes (sobre asfalt), si bé té un altre tret que la distingeix: el seu fons solidari.
24 de juliol, a partir de les 20.00 hores, al carrer Balmes. Aquesta és la data i hora de la convocatòria, marcada de vermell en el calendari gironellenc, que a més de destacar en la programació esportiva, resulta també en un dels esdeveniments estivals amb més solera del municipi. Recorrerà cinc quilòmetres pels carrers més cèntrics i emblemàtics del poble, sent una opció apta per a tots els públics.
Les inscripcions es poden completar fins al 22 de juliol (12.00 hores), i té un preu de 9 euros els infants i 11 els adults. És a partir d'aquí que es parla d'una cursa solidària, perquè es destinarà un euro de cada registre a la Fundació Brugada, entitat centrada en la investigació, prevenció i acompanyament respecte de la mort sobtada.
L'organització és a càrrec de l'Ajuntament de Gironella, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració de l'entitat Sempre Quim. Serà la 47a edició del certamen, que es va posar en marxa l'any 1978.
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