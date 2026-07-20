Oci
Els llibres també se'n van de vacances al Berguedà
Les biblioteques preparen dinàmiques per continuar fomentant la lectura els mesos d'estiu, amb propostes de lots que guanyen adeptes any rere any
Amb l'estiu ben aterrat i molta gent fent les anhelades vacances d'estiu, l'oci cultural continua sent un gran aliat per omplir les hores. A l'aire lliure, els concerts i les funcions són apostes segures. Però, en el dia a dia, un llibre pot ser un gran acompanyant en estones de descans, com a la platja i la piscina, o també a casa, esperant que passin les pitjors hores de calor. D'espais i motius n'hi ha molts. I, amb les dinàmiques de lots de lectura que proposen en biblioteques berguedanes, encara es fa més fàcil de sumar-s'hi.
La Biblioteca Guillem de Berguedà de Puig-reig ha tornat a implementar la proposta dels lots personalitzats. Tal com explica la directora, Queralt Ambròs, els usuaris interessats envien un formulari responent preguntes sobre els seus interessos que es tenen en compte a l’hora de seleccionar els exemplars, i aprofitant també que les responsables coneixen les persones que visiten l’equipament. Ara bé, també van més enllà "perquè surtin de la seva zona de confort". Per tant, a més de novel·les de gèneres variats, també hi incorporen "alguna guia d'excursions del Berguedà o Catalunya, revistes tipus Cuina o Descobrir Catalunya, i també còmics". En el cas de les bosses pels lectors més joves, també es fa una aposta a la varietat, amb contes, revistes infantils com Petit Sàpiens i Cavall Fort, i algun joc de taula. A més, s'acompanya d'un bingo en el qual es proposen un seguit de reptes lectors, com visitar una llibreria, dibuixar el personatge d'un llibre o llegir un dia de pluja.
Els Girolots també contenen diferents volums de préstec, seleccionats pel personal de la Biblioteca de Gironella. En aquest cas, la iniciativa suma el component de la sorpresa, pel fet que s'elaboren de forma aleatòria. La novetat d’enguany, comparteix el director, Francesc Puig, és que s'ha ampliat al públic adult. Des de fa uns anys, els Girolots s'han preparat per als infants, adaptats a diferents franges d'edat, des dels que encara no són lectors i fins a l'adolescència, i aquest estiu s'ha estès als més grans. "Hem pensat que ho havíem de provar, perquè els nens i nenes sempre queden molt contents", detalla, mostrant-se satisfet per la bona resposta: "Ha sigut una sorpresa que el públic adult s'hi està sumant amb ganes". De fet, si bé al principi es publicitava només entre els participants en clubs de lectura, la promoció a xarxes socials ha acabat atraient públic d’arreu. "És una bona manera de descobrir coses noves, perquè els infants són molts de bellugar-se per col·leccions i els adults d'encasellar-se en un gènere", apunta el director.
De forma més genèrica, els responsables indiquen que, en aquest període, se sol apostar per lectura més lleugera. Han cantado bingo, El joc del silenci, Comerás flores o Crispetes de matinada són dels títols que continuen tenint més sortida a Puig-reig. A Gironella, hi ha molta demanda dels llibres que han posat com a lectura obligatòria a l'alumnat de l'Institut Pere Fontdevila, havent de fer ús del préstec interbibliotecari per donar-hi resposta.
Amb lots o sense, ambdós equipaments també continuaran prestant el seu servei durant la temporada, opció molt interessant tenint en compte la seva condició de refugis climàtics. A Gironella, faran una pausa del 3 al 17 d'agost, quinzena durant la qual el centre romandrà tancat —engloba la celebració de les Festes de Sant Roc—. En canvi, a Puig-reig, la biblioteca estarà oberta durant tot el període.
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