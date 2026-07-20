Ensurt per l'incendi de dos camions en una empresa de reciclatge de Berga
El foc també hauria cremat vegetació propera, però la situació ha quedat ràpidament controlada
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Els Bombers de la Generalitat han apagat l'incendi de dos camions a l'exterior d'una empresa de reciclatge aquest dilluns al vespre a Berga. Les flames, segons fonts del cos, han afectat vegetació propera. Segons les primeres informacions, no hi hauria ferits en l'incident.
Els serveis d'emergències han rebut l'avís que alertava de les flames a 2/4 de 9 del vespre. Les set dotacions dels Bombers que hi han treballat han controlat ràpidament la situació i, una hora després, el foc estava pràcticament apagat.
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