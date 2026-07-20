Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Final MundialLloguer a ManresaMor Maurici RosellRaúl MorenoOriol JunquerasCubarsí
instagramlinkedin

Ensurt per l'incendi de dos camions en una empresa de reciclatge de Berga

El foc també hauria cremat vegetació propera, però la situació ha quedat ràpidament controlada

El foc de dos camions en una empresa de reciclatge de Berga

El foc de dos camions en una empresa de reciclatge de Berga / Bombers de la Generalitat

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han apagat l'incendi de dos camions a l'exterior d'una empresa de reciclatge aquest dilluns al vespre a Berga. Les flames, segons fonts del cos, han afectat vegetació propera. Segons les primeres informacions, no hi hauria ferits en l'incident.

Els serveis d'emergències han rebut l'avís que alertava de les flames a 2/4 de 9 del vespre. Les set dotacions dels Bombers que hi han treballat han controlat ràpidament la situació i, una hora després, el foc estava pràcticament apagat.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La beguda que hidrata més que l'aigua i que has de prendre a l'estiu per a calmar la set
  2. Un vídeo gravat pels ADF en un foc al Bages es converteix en un fenomen viral internacional
  3. Xavier Roig, enginyer, directiu i consultor: «El turisme no és un dret social, és viatjar amb migrants explotats»
  4. Una solsonina de 10 anys, Júlia Nadal, corona el Mont Blanc i apunta tan alt com Kilian Jornet
  5. Salvador Illa, a Cardona: 'Vull agrair al Dr. Valentí Fuster el retorn que està fent de la seva saviesa a la comunitat
  6. L'eufòria per la victòria de la Roja col·lapsa el centre de Manresa
  7. El pensament de mossèn Armengou, més viu que mai: 'No va entendre mai el catalanisme com una passió excloent, sinó com una responsabilitat
  8. La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida

Ensurt per l'incendi de dos camions en una empresa de reciclatge de Berga

Ensurt per l'incendi de dos camions en una empresa de reciclatge de Berga

El CE Manresa ja es prepara per al retorn a Segona Federació

El CE Manresa ja es prepara per al retorn a Segona Federació

Sánchez obre la Moncloa a aficionats i influencers per rebre la selecció i els demana mirar ja cap al 2030: «No n'hi ha dues sense tres»

Sánchez obre la Moncloa a aficionats i influencers per rebre la selecció i els demana mirar ja cap al 2030: «No n'hi ha dues sense tres»

La lluita de l'home diabètic sense sostre: "Necessito que m'atenguin a Manresa"

La lluita de l'home diabètic sense sostre: "Necessito que m'atenguin a Manresa"

Shakira enlluerna a la final del Mundial amb un disseny de Roberto Cavalli: 200.000 cristalls Swarovski i 120 hores de brodat

Shakira enlluerna a la final del Mundial amb un disseny de Roberto Cavalli: 200.000 cristalls Swarovski i 120 hores de brodat

Marta Otero assumeix el rectorat de la UVic-UCC amb el compromís de posar la universitat al servei de la societat

Marta Otero assumeix el rectorat de la UVic-UCC amb el compromís de posar la universitat al servei de la societat

Dona, de 47 anys de mitjana i «cremada»: així és el perfil de les 168.000 auxiliars d’infermeria que treballen a Espanya

Dona, de 47 anys de mitjana i «cremada»: així és el perfil de les 168.000 auxiliars d’infermeria que treballen a Espanya

L'exposició crònica al soroll del trànsit podria augmentar el risc de patir Parkinson, segons un estudi amb tres milions de persones

L'exposició crònica al soroll del trànsit podria augmentar el risc de patir Parkinson, segons un estudi amb tres milions de persones
Tracking Pixel Contents