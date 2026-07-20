Urbanisme
El Pla de l'Italià, un dels 25 candidats al Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà
L'obra de Cal Rosal també ha aparegut enguany com a seleccionada en altres certàmens d'arquitectura en l'àmbit espanyol, destacant per la transformació de l'indret i el seu potencial comunitari
El Pla de l'Italià de Cal Rosal és un dels 25 projectes que opten al Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà. El certamen biennal impulsat pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) ha fet públic el llistat aquest juliol, que s'acabarà de reduir el 9 de setembre, quan s'anunciïn els cinc finalistes. En total, s'hi han presentat més de 380 propostes de 38 països d'Europa, d'entre les quals només es troben dues de tota Catalunya. L'espai olvanès també ha aparegut entre els seleccionats d'enguany a altres convocatòries de premis de l'àmbit espanyol.
Segons apunten des de la pàgina oficial del certamen, "el Premi va néixer amb la finalitat de reconèixer i promoure les millors obres de creació, recuperació o millora dels espais públics a Europa". A diferència d'altres reconeixements, es fixa en la promoció d'espais oberts i accessibles, incidint en el valor comunitari que implica que s'ubiqui dins l'àmbit urbà. També, apunten, destaca per no centrar-se únicament en grans intervencions, sinó en "accions de cirurgia urbana". Finalment, posen en relleu que es tracta d'un reconeixement honorífic, amb la singularitat que s'entrega a la vegada a l'equip d'arquitectura i el responsable de la promoció.
D'aquesta manera, en el llistat de 25 projectes seleccionats, hi ha el Pla de l'Italià, promogut per l'Ajuntament d'Olvan i dissenyat per Arquitectura Sideral, i amb l'impuls també del Consell Comarcal del Berguedà —va ser una de les iniciatives escollides dins el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació del Berguedà—. L'obra va consistir a transformar un descampat deixat en un recinte polivalent que combina diferents funcions: des de la més bàsica, d'aparcament, a un indret d'esbarjo on acollir cites i esdeveniments populars que permetin reforçar la interacció social i comunitària del municipi. A més, també destaca per la seva integració en el medi natural, sent la porta d'accés principal a la Via Verda i el riu Llobregat.
Els cinc finalistes es donaran a conèixer el 9 de setembre, mentre que l'acte de proclamació del guanyador es durà a terme el 15 d'octubre a la seu del CCCB. En aquest llistat s'hi troba un altre projecte dins el territori català: la plaça de les Glòries de Barcelona. A més, també hi opta una proposta feta per un equip català, Flexo Arquitectura: el Pati interior públic d'Inca (Mallorca). La resta de candidatures es troben repartides entre 14 països d'Europa, com Portugal, Bèlgica, Grècia, Dinamarca o Alemanya, entre altres. Cal tenir present que en el recull de millors obres participants n'hi ha una altra de berguedana. Es tracta de l'elevador d'accés al centre històric de Gironella, adscrit al certamen de l'any 2015.
Altres candidatures
El Pla de l'Italià també ha aparegut en altres convocatòries de premis d'Espanya. D'una banda, també va ser un dels 25 projectes finalistes dels Premis Arquitectura 2026 del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectura d'Espanya (CSCAE), entre més de 530 obres presentades a la cinquena edició i una primera selecció de 200. En la descripció d'aquest certamen, es defineix l'espai com una "proposta de màxim impacte social i mínim cost econòmic", citant la facilitat per a la sortida del Konvent i resultant en una nova plaça "concebuda com un espai de connexió simbòlica, pensada per activar relacions entre cos, territori i creació més enllà de la seva dimensió física i el seu ús quotidià".
D'altra banda, va formar part de la vuitantena de propostes seleccionades pels Premis FAD d'Arquitectura i Interiorisme del 2026. Concretament, ho va fer en la categoria de Ciutat i Paisatge. En aquest cas, la candidatura no va avançar a la llista de finalistes.
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