17 anys de la mort de Jaume Arpa, bomber de l'Ametlla de Merola, a l'incendi d'Horta de Sant Joan
El parc de Lleida, al qual pertanyia Arpa, ha fet avui un homenatge, com cada 21 de juliol
El parc de Bombers de Lleida ha recordat aquest 21 de juliol els cinc companys morts avui fa 17 anys en l'incendi d'Horta de Sant Joan. Entre ells, Jaume Arpa Puig, de 45 anys i fill de l'Ametlla de Merola. Fins fa dos anys, tots els parcs de Bombers de Catalunya recordaven la trista efemèride fent sonar les sirenes, però ara l'homenatge institucional s'ha traslladat al dia 8 de març, dia del patró dels Bombers, en un acte que es fa a Bellaterra davant del monument als companys morts en acte de servei.
Arpa va perdre la vida al costat de quatre companys més mentre lluitaven contra les flames del foc d'Horta de Sant Joan, a la Terra Alta, que s'havia declarat el 20 de juliol de 2009. Ramon Espinet, Jaume Arpa, Jordi Moré, David Duaigues i Pau Costa van morir al voltant de les 16.00 hores del 21 de juliol del 2009, en quedar atrapats en revifar-se l'incendi. Formaven part del GRAF Lleida, i es van trobar amb un canvi sobtat de direcció i intensitat del vent que va revifar el foc amb una virulència extrema, deixant els sis bombers completament encerclats i atrapats en una zona de molt difícil accés, compresa entre un cingle i el barranc dels Cubars. En veure's completament envoltats i comprovar que l'operació de rescat aeri o terrestre era impossible per les condicions del fum i l'aire, van haver de desplegar a correcuita les mantes tèrmiques protectores d'últim recurs. Malauradament, la intensitat de la tempesta de foc va superar completament el límit de resistència dels equips. Quatre dels bombers van morir a l'acte a causa de l'asfíxia i les cremades extremes en el mateix barranc. Els altres dos bombers van poder ser rescatats amb vida, però en estat crític; un d'ells (en Pau Costa) va acabar morint tres dies després a l'Hospital de la Vall d'Hebron a causa de la gravetat de les lesions, i el sisè membre, en Josep Pallàs, va ser l'únic que va poder sobreviure.
La mort dels Bombers va commocionar Catalunya, i el funeral d'Arpa, que havia estat incinerat a Reus, es va fer a l'Ametlla de Merola, i va col·lapsar aquest petit nucli. Un any més tard, la seva vídua, que estava embarassada en el moment de la mort del bomber, va rebre la medalla d'or per serveis excepcionals del Govern de la Generalitat.
12 anys després dels fets, el procés judicial per les morts es va tancar definitivament el juliol de 2021, mitjançant un acord de conformitat que va evitar el judici formal amb jurat popular. Els dos acusats de provocar el foc, Juan Antonio Paz i Lorenzo Forner, van admetre que havien encès una foguera en una zona forestal regulada i que havien perdut el control del foc. Van ser condemnats a 4 anys i a 3 anys i 9 mesos de presó respectivament per un delicte d'incendi forestal, cinc delictes d'homicidi imprudent i un de lesions imprudents. Aquesta reducció de penes (la Fiscalia demanava inicialment 19 anys) va ser fruit del pacte i de l'atenuant de dilacions indegudes pel retard de la justícia. Tot i que inicialment es va investigar el responsable de la guàrdia de Bombers aquell dia (conegut com a Delta 0) per presumptes imprudències en la gestió de l'extinció, finalment es van arxivar els càrrecs contra els comandaments de Bombers, centrant tota la culpabilitat penal en els dos piròmans.
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